"Acei ruși care sunt fericiți de masacrul din Bucha ar trebui să înțeleagă un lucru. Oamenii care au violat odată fete și au jefuit case, nu vor mai respecta niciodată legea.

Ar trebui să vă rugați ca armata Ucrainei să-i omoare aici. Pentru că odată ce soldații voștri se întorc acasă, vor începe să vă violeze și să vă jefuiască", a afirmat Podoliak, pe Twitter.

Those 🇷🇺, who are happy about #BuchaMassacre , should understand one thing. People, who once raped girls and robbed houses, will never be law-abiding again. You should pray for 🇺🇦 army to kill them here. Because once your soldiers back home, they’ll start raping and robbing you. pic.twitter.com/NJjnywUqUO

Oficialul de la Kiev a mers chiar mai departe, precizând că "cest război ne-a arătat cine este cine, ce este cu adevărat armata rusă și cea ucraineană. Cine sunt prietenii noștri și cine nu au fost niciodată".

Potrivit lui Podoliak, Ucraina le este recunoscătoare tuturor celor care o ajută să reziste "acestui rău".

Oricine ne găzduiește oamenii, ne ajută cu bani și arme. Victoria noastră va fi o victorie comună!", a trnsmis consilierul prezidențial, care a condus, până de curând, delegația de negociere a Ucrainei în raport cu partea rusă.

This war has shown us who is who. What the 🇷🇺 and 🇺🇦 army really is. Who are our friends and who have never been. 🇺🇦 is grateful to everyone who helps us to resist this evil. Anyone who hosts our people, assists us with $ and weapons. Our victory will be a common victory!