Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, le-ar fi cerut celor din subordine să apere noua variantă de Plan pentru Combatere a Cancerului, în condițiile în care România are deja o lege votată în acest sens, potrivit unor surse citate de stiripesurse.ro.

Acum, când văd că tocmai a fost propus un alt plan de combatere a cancerului, bolnavii de cancer au amenințat deja, într-un demers fără precedent în România, cu proteste de stradă și susțin că dau în judecată Ministerul Sănătății pentru faptul că li se prelungește suferința prin propunerea unui nou plan de combatere a cancerului.

Sursele amintite susțin că ministrul Sănătății știe însă că „îi are la mână” cu diverse semnături pe cei din subordine sau că depind de el pentru diverse proiecte în calitatea sa de ministru al Sănătății, pentru unii el fiind cel care le decide funcția.

Așa se explică, de exemplu, de ce au apărut brusc, în ultimele zile, unele persoane din sănătate care au ales să apere noua variantă propusă de ministrul Sănătății.

Președintelui Comisiei de Oncologie a Ministerului Sănătății, poziție la 180 de grade față de anul trecut

Un astfel de caz ar fi și cel al președintelui Comisiei de Oncologie a Ministerului Sănătății, conf. dr. Michael Schenker, care a participat în grupul de lucru care a gândit actuala lege în vigoare. El a participat inclusiv și la Palatul Cotroceni acum un an la ceremonia de Lansare a Planului Național de Combatere a Cancerului, ceremonie transmisă de televiziunile din România (postată și pe rețelele de socializare, dar și mai jos în acest articol), însă acum susține nu doar că legea – atenție – trebuie făcută „aplicabilă și sustenabilă”, ci și că „nu am scris nici un rând” și „nu am reprezentat Ministerul Sănătății niciodată”: „Adevărul despre Planul Naţional de Combatere şi Control al Cancerului este că a fost elaborat de câțiva oameni, și deși numele meu apare pe lista profesioniștilor din grupul care a realizat acest plan, nu am scris nici un rând, nu am transmis nici o idee, pentru ca nu mi s-a solicitat acest lucru! Nu am participat la ședințele de lucru din Parlamentul României, nu am reprezentat Ministerul Sănătății NICIODATA la aceste întâlniri, însă, am susținut demersul de elaborare al PNCC foarte vocal şi o voi face în continuare!

În timp ce noi, profesioniştii din Comisia de Oncologie a Ministerului Sănătăţii, lucrăm la aceste norme de aplicare, de pe margine este folosită ‘metoda drobului de sare’ pentru a incita pacienţii împotriva noastră şi a nu mai avea încredere în sistemul de sănătate românesc, mai mult decât deja se întâmplă acest lucru. Am susținut de la bun început și susțin necesitatea unei astfel de legi și lucrez, împreună cu colegii mei, de la începutul anului, la modificări care să facă Legea 293/2022 aplicabilă și sustenabilă, precum și la normele de aplicare! Profesioniștii din comisia de Oncologie au elaborat un material solid, de bună calitate, după o muncă asiduă și cu bună credință, care reprezintă o variantă aplicabilă a PNCC și, în același timp, un rezultat al analizei aprofundate a textului Legii publicate. Catalogarea acestui material drept o ‘fițuică’ sau o ‘teză mediocră’ este jignitoare și neadevărată! (…)

Le transmit pacienţilor din România mesajul şi promisiunea că ceea ce ţine de comisia pe care o reprezint, din cadrul Ministerului Sănătăţii, va fi făcut la termen, pentru ca această lege să devină funcţională, iar pacienții să aibă acces la cele mai bune îngrijiri specifice, în cel mai scurt timp. Dialogul profesional și nu calomniile și politizarea excesivă, reprezintă elementul de stabilitate de care au nevoie pacienții din România! Îmi cer scuze tuturor pacienţilor oncologici că sunt nevoiţi să treacă prin aceste frici, fără să existe motive reale, ci doar unele alimentate politic, în care nu ar trebui să ne implice cineva vreodată”, spune conf. dr. Michael Schenker, președintele Comisiei de Oncologie a Ministerului Sănătății, într-un editorial pentru sursa amintită.

Colegii săi nu înțeleg atitudinea la 180 de grade

Stiripesurse.ro a intrat însă în posesia discuțiilor avute de conf. dr. Michael Schenker cu colegii săi, pe WhatsApp. Discuțiile arată implicarea doctorului în grupul care a gândit actuala lege în vigoare.

De asemenea, atitudinea total diferită arătată de conf. dr. Michael Schenker e văzută cu mirare de colegii săi, unii precizând că nu înțeleg de ce și-a schimbat părerea atât de radical.

„Bună seara! Și eu conform primirea link-ului și participarea duminică dimineață. Vă mulțumesc”, scrie M. Schenker, într-un mesaj pe WhatsApp datat 8 mai 2022.

În alt mesaj, când cineva de pe grupul de WhatsApp a postat un mesaj video de Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer, Schenker a replicat: „Felicitări! Un mesaj minunat care trebuie adresat tuturor pacienților cu diagnosctic oncologic! Și celor care au câștigat deja bătălia, dar și celor care sunt la început de luptă (sau în plin război) și au nevoie de încurajare și susținere! Felicitări pentru idee și conținut!”, puncta Michael Schenker, la 29 mai 2022.

Ce spunea Michael Schenker la 19 ianuarie 2022, la Lansarea Planului Național de Combatere a Cancerului de la Palatul Cotroceni

„Noi ca oncologi medicali de foarte multe ori am afirmat necesitatea existenței unui plan național de cancer! În variate momente, în diferite ocazii, de aproximativ 20 de ani așa cum discutam înainte de acest eveniment cu domnul Cezar Irimia am tot exprimat acest lucru, însă din păcate nu s-a întâmplat nimic până astăzi. De aceea putem spune fără să exagerăm astăzi pentru noi este o zi istorică, cum spunea o altă colegă. Ne dorim cu toții ca acest proiect să fie cu succes și întradevăr să avem rezultatele pe care ni le dorim, pe care distinșii profesori le-au pus pe hârtie și gândit împreună cu restul colegilor care am participat la acest proiect. Suntem astăzi așadar în fața lansării acestui Program Național de Luptă Contra Cancerului și așa cum spunea și domnul ministru Rafila, domnul profesor Achimaș, suntem în fața unei perioade care va fi marcată de o muncă importantă și asiduă în realizarea celor 11 obiective care însumează tot atâtea teme orizontale care sunt adresate tuturor pacienților cu cancer din România. Este un program național de luptă contra cancerului coerent, exhaustiv. Se adresează atât acelor obiective care interesează pe toți – pacienți și medici. De asemenea, sunt punctate direcții și identificafre soluții pentru identificare celor mai importante cinci localizări ale tumorilor maligne solide ale adultului (…) Este chiar un master-plan pe care suntem onorați să-l ducem la bun sfârșit”, spunea Michael Schenker la 19 ianuarie 2022.