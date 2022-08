At least seven people were killed as some of the heaviest rainfall in decades struck the Seoul area overnight, flooding homes, streets and subway stations, officials said. Three of the dead were found in their flooded semi-basement home in Seoul.

Cel puțin opt persoane au murit în urma inundațiilor după ce luni și marți au căzut ploi intense peste Coreea de Sud, inclusiv capitala Seul, care au inundat străzile orașului și stațiile de metrou. Printre cei decedați este și un tânăr de 13 ani care a rămas blocat în subsolul unei clădiri din Seul cu doi adulți. În același timp, alte șase persoane sunt date dispărute.

Mai multe fotografiile și videoclipuri au fost publicate pe rețelele de socializare din zona metropolitană Seul, unde trăiesc aproximativ 25 de milioane de oameni. Seulul și alte părți ale Coreei de Sud se confruntă în prezent cu ploi torenţiale. Pârâul Dorimcheon din districtul Gwanak din Seul a inundat peste tot, iar un anunț de evacuare a fost emis pentru oamenii care locuiesc în apropiere.

În cartierul de lux Gangman din Seul se văd mașini pe jumătate scufundate, oameni mergând prin apă până la brâu, stații de metrou inundate, din care se revarsă apa.

Așa arată câteva din imaginile de pe rețelele de socializare.

Un bărbat în costum a răams deasupra unei mașini scufundate în cartierul de lux Gangnam.

„Nimic nu este mai prețios decât viața și siguranța. Guvernul va gestiona temeinic situația ploilor abundente cu sediul central al măsurilor de siguranță în caz de dezastre”, a anunțat, într-un mesaj pe Facebook, președintele Yoon Suk-yeol. Mai multe pene de curent au lovit unele părți ale orașului, iar locuitorii care locuiesc în zonele inferioare li s-a spus să evacueze casele.

Precipitațiile record din ultimele două zile au fost cele mai grave în unele părți ale Seulului în ultimii 80 de ani. Meteorologii au avertizat că ploile nu se vor opri, vor continua și în următoarele zile, astfle că este posibil să crească bilanțul victimelor. Nivelul apei l-a depășit cu 6 metri pe cel normal.

Potrivit hidrologilor, a fost depășit recordul de precipitații pe oră care datează din august 1942.

Administrația Meteorologică din Coreea a emis alerte de ploaie până luni seara în diferite regiuni centrale, avertizând că unele zone vor vedea 50 până la 100 de milimetri de ploaie pe oră. Aproximativ 381,5 milimetri de ploaie au lovit sud-vestul Seulului luni, potrivit Administrației Meteorologice din Coreea. Următoarea zi cu cea mai mare precipitație a fost 2 august 1920, când aproximativ 354,7 milimetri de apă s-au acumulat în capitală. Aceste evenimente intense de precipitații în întreaga lume sunt în creștere din cauza schimbărilor climatice cauzate de om. În pluss, o atmosferă mai caldă este capabilă să rețină mai multă umiditate și să producă precipitații mai abundente, au avertizat meteorologii.