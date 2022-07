"Sunt in miscare, vin din acest traseu inceput ieri dimineata, la ora 5:00. Am plecat de la Sibiu, Alba, Cluj, Salaj, Satu Mare, Bihor, Arad, Timis si acum in Caras-Severin. Am vazut ceea ce fermierii spuneau pentru ca ingrijorarea e mare in anumite zone, unde seceta a pus stapanire pe suprafetele de pasune in mod deosebit, si de aici problemele pe care le ridica crescatorii de ovine, stiindu-se ca aceste pasune sunt in zone unde nu se poate completa deficitul de ape prin alte mijloace decat sa astepe ploaia.

Nu intamplator, am plecat la fata locului cu un pachet de masuri cu care sa operam in aceste situatii deosebite.

Stiind ce inseamna zootehnica si nevoia de furaje, in acest moment am dispus prin ordine comune semnate de cel ce va vorbeste si de ministrul Bode - am dispus prin regula juridica, plecand de la cea agronomica si cea ceruta de realitate si de fermieri, sa poata sa intervina si sa schimbe destinatia culturilor acolo unde sunt compromise. Prasitoarele, porumbul si floarea soarelui e compromisa total. Sa poata imediat sa intre la recoltare si sa o transforme in furaje pentru zootehnie.

(...) Lucrurile trebuie privite in ansamblul lor atat din punct de vedere agronomic, act si din punct de vedere practic, dar si organizatoric. Plantele sunt aflate deja intr-o arhitectura de cultura care insemna existenta lor pe sol. De exemplu, porumbul, care ocupa 2,5 milioane de hectare din suprafata arabila a Romaniei. El se afala atat la irigat, cat si la neirigat, incepand din Lunca Dunarii si pana la cel mai inalt loc din tara, daca ne referim la nordul tarii, acolo unde poate intra tractorul sa execute lucrarile. Conditiile climatice sunt diferite de la ses la munte, dar structura e aceeasi. Fiind aceeasi, e aceeasi tehnologie, aceeasi abordare, dar momentul in care apare pasul acesta restrictiv - SECETA - porumbul cu destinatie de proumb boambe, nemaiavand sanse sa faca boabe, evident ca (...) prin ordinul respectiv a dat dezlegare sa schimbe destinatia folosirii lui. Neavand stuleti, haideti sa luam partea vegetativa. Fie ca o punem la pamant si o lasam sa se paleasca, sa se dezhidrateze, si de aici sa o transformam in furaj bun pentru rumegatoare (...), fie ca il introduc mai devreme la recoltat (...).

Regula agronomica si organizatorica la fata locului ne scoate din aceasta incurcatura. Da un siloz fara boabe de proumb in el, dar avem cu planta verde care poate fi tasata, scos aerul din masa vegetativa (...)", a adeclarat ministrul, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

El le-a transmis fermierilor romani urmatorul mesaj: "Aveti in mine sprijin meu si sa stiti ca reusesc pentru ca asta este misiunea mea in acest moment critic, iar factorul vital apa sa fie la indemana tuturor acelora care pot sa il aduca prin instalatii la radacina plantei, in asa fel incat sa salvam, pe de o parte, plantele, dar si sa salvam economic tarile. Un an agricol prost se vindeca in doi ani agricoli buni - este stiut acest lucru. Experienta mea ma indeamna sa actionez la fata locului pentru rezolvarea acestor probleme.

Trecem peste acest moment greu. Romanii vor avea paine. Am trecut de 70% la recoltat grau. Avem productia necesara (...) si putem sa dam si la altii".