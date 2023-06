Pentru comunitatea din Viscri ieri, 6 iunie 2023, a fost o zi istorica: la exact o luna dupa incoronare, Majestatea Sa, Regele Charles al III-lea, a vizitat satul Viscri. Caroline Fernolend i-a prezentat Majestatii Sale pe cei 120 de sateni de toate varstele si de toate etniile satului care au luat parte la intalnire.

Regele Charles al III-lea a dat mana cu cei care si-au prezentat produsele artizanale pe care le fac in sat, cu antreprenori local si cu initiatorii proiectelor educationale, de conservare si de dezvoltare comunitara derulate in sat de fundatiile Mihai Eminescu Trust, Adept si Alba Eglesia. Regele a avut multe intrebari si laude pentru satenii din Viscri.

I-a multumit in mod special presedintei Fundatiei Mihai Eminescu Trust, Caroline Fernolend, pentru mai mult de trei decenii de munca, alaturi de oamenii din Viscri, pentru dezvoltarea comunitatii si revitalizarea patrimoniului cultural si natural local. Caroline Fernolend: „Faptul ca modelul nostru este unul de succes, este confirmat de faptul ca multi tineri foarte activi se muta in Viscri, iar comunitatea noastra creste.”

„Modelul Viscri” a fost recunoscut si de Consiliul Europei, unde Viscri figureaza drept exemplu de bune practici pentru dezvoltare comunitara sustenabila si pastrarea autenticitatii locale in armonie cu natura, in cadrul Conventiei de la Faro pentru Valorificarea Patrimoniului Cultural pentru Societate.

Caroline Fernolend: „Noi, comunitatea din Viscri, suntem foarte fericiti sa primim o recunoastere atat de mare din partea Majestatii Sale si din partea atator foruri internationale. Speram ca aceasta sustinere sa fie replicata si de autoritatile din tara noastra, care sa ne ajute de acum mai mult sa pastram autenticitatea satului.”

Regele Charles al III-lea a primit si un cadou din partea comunitatii: i-a fost inmanat un simbol vechi folosit la Viscri drept danga cu care se insemnau animalele satului, lucrat manual, in argint, de artista-bijutier stabilita in sat, Sorina Cotea. In fiecare sat sasesc, dangaua a devenit de-a lungul secolelor simbol de indentificare pentru intreaga comunitate.