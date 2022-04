Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a anunţat că, potrivit Ordinului comun al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 57/675 din martie 2022, privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2022, se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii.

Prohibiţia va fi în vigoare 60 de zile în habitatele piscicole naturale, în perioada 9 aprilie - 7 iunie inclusiv, ar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie - 7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în ordin.

Ordin prohibitie 2022 – prohibitia pescuitului in Delta Dunarii

In mod special, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, in afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ/sportiv al speciilor stiuca, salau, somn si crap, este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch& release).

Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” este interzis pescuitul recreativ/sportiv pe lacurile si canalele care nu sunt mentionate in anexa 3 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 159/1266 din 24 iunie 2011 privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv in ariile naturale protejate

Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ”Delta Dunarii” pescarii ce desfasoara activitati de pescuit recreativ/sportiv nu pot transporta o cantitate de peste mai mare de 10 kg/pescar sau 15 kg/familie, indiferent de numarul de zile in care au desfasurat activitatea.

In zona economica Meleaua Sfântu Gheorghe pana la Ciotic, in Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii, pe o durata de 60 de zile, in perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv.

Pentru Golful Musura, perioada de prohibitie se poate prelungi, pentru conditii hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, prin ordin comun al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministrului Mediului Apelor si Padurilor.

In zonele de refacere biologica din Delta Dunării pescuitul este interzis asfel:

Dunarea Veche, sectorul cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 si pana la confluenta cu canalul Raducu, tot timpul anului;

lacul Gasca din Complexul Somova-Parcheș, tot timpul anului;

lacurile Erenciuc si Zmeica, tot timpul anului;

cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe, in zonele cuprinse intre km.: 16-20; 29-44; 49-58; 64-84, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, permis numai cu eliberarea imediata a tuturor capturilor (catch and release) si a pescuitului comercial, permis numai in perioada 01 decembrie -31 martie, iar in perioada 31 martie – 15 iunie inclusiv se admite doar pescuitul scrumbiei intre km. 57- 58, fara a aduce atingere perioadelor de prohibitie prevazute in prezentul ordin.

bratul Sfantu Gheorghe de la km 22 – 24, pe o durata de 30 de zile in perioada 15 octombrie – 15 noiembrie.

In zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, inclusiv zona de renaturare Zagan, pescuitul este interzis tot timpul anului.

Racul (Astacus leptodactylus) are perioada de prohibitie între 07 aprilie – 15 iunie inclusiv si 01 septembrie – 30 octombrie inclusiv, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.

Pescuitul cu carlige cu nada tip paragate si pripoane, este permis pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, mai putin in zona marina a Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu respectarea prevederilor legale.