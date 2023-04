O parte a unui document strict secret, datat 17 februarie, citat de Washington Post, rezumă presupuse discuţii între preşedintele Sisi, general în retragere, şi oficiali militari egipteni de rang înalt şi face referire, de asemenea, la planurile de a furniza Rusiei muniţii de artilerie şi praf de puşcă. Potrivit documentului, Sisi îi instruieşte pe oficiali să păstreze secrete producţia şi transportul rachetelor "pentru a evita problemele cu Occidentul".

În acelaşi document, funcţionarul a declarat că va ordona angajaţilor săi să muncească din greu pentru a produce armele, deoarece "măcar atât poate face Egiptul pentru a răsplăti Rusia pentru ajutorul din trecut". Nu se precizează însă la ce tip de ajutor se referă, scrie EFE.



O sursă guvernamentală americană a dat asigurări pentru The Washington Post că SUA nu ştiu ca un astfel de acord între Rusia şi Egipt să se fi materializat.



La rândul său, Ambasada Egiptului în SUA nu a confirmat pentru ziarul american veridicitatea documentului şi s-a limitat la a da asigurări că regimul Al Sisi are o poziţie de neintervenţie în ceea ce priveşte războiul din Ucraina.



Divulgarea acestui document are loc la câteva zile după ce pe Twitter şi Telegram au fost postate o serie de documente originale aflate în posesia Pentagonului cu date despre livrările de arme către Ucraina şi referiri la capacităţile batalioanelor ucrainene, potrivit EFE, citat de Agerpres.



Luni, într-o conferinţă de presă, John Kirby, unul dintre purtătorii de cuvânt ai Casei Albe, a explicat că înalţi oficiali americani au fost în contact cu unii dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Washingtonului "la cele mai înalte niveluri" în ultimele zile pentru a vorbi despre aceste scurgeri de documente.



În plus, Kirby a asigurat că administraţia preşedintelui american Joe Biden face tot posibilul pentru a identifica sursa scurgerii, dar nu a reuşit încă să facă acest lucru.