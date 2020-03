Pavel Popescu (PNL), despre Vlad Voiculescu, la Realitatea PLUS: În politică e multă ipocrizie, foarte multă neasumare

Deputatul PNL Pavel Popescu a comentat, marți seară, la Realitatea PLUS scandalul legat de securitate, în care este implicat Vlad Voiculescu. Liberalul a precizat că apreciază activitatea lui Vlad Voilescu în cadrul Magic Camp, dar că este curios de poziționarea acestuia față de scandalul securiștilor minori, din PLUS.

De altfel, liberalul crede că în politică există multa ipocrizie, dar și că ”securismul vechi începe să pută”.

”Nu aș putea să las ce face Vlad Voiculescu la Magic Camp și face o treaba extraordinară. Când i-am cunoscut pe Vlad Voiculescu și Dacian Cioloș existau semnale clare a omului nou în politică.

În politică e multă ipocrizie foarte multă neasumare, nu există perfecțiune. Unii ating standarde de ipocrizie. Vom ajunge în ziua în care unul din partidele politice noi vor distruge total încrederea votantului român combinat cu mesianismul talibanic, combinat cu virginitatea unora, este un fenomen care poate produce un dezastru pentru români. S-a produs mai rapid decât mi am imaginat.

Am avut un scandal în PLUS - scandalul securiștilor minori. Eu aș fi curios cum s-a poziționat Vlad Voiculescu în interiorul partidului.Temerea mea este că paternul omului nou cast politic, devine din ce în ce mai vizibil și securismul vechi începe să pută. Am închis mereu ochii la fel de fel de lucruri despre ce se spunea de cei tineri - vezi că vine prin unchi, prin tată. Astăzi, dacă va uitați în CV-urile lor, m-a speriat un lucru: există câteva cursuri, câteva similitutudini între studiile acestor tineri care au avut șansă să studieze în univeristati excepționale și astăzi acești tineri sunt în politică. Devin din ce în ce mai mulți. Sper că PNL, care are foarte mulți tineri... Când auzim cuvântul ”communist”, ar trebui că părul de pe mâna să ni se ridice”, a declarat liberalul în cadrul emisiunii ”Jocuri de Putere” la Realitatea PLUS.

Declarațiile liberalului au loc în contextul în care fostul candidat al PLUS la Primăria Capitalei, Vlad Voiculescu, a recunoscut, marți, într-o postare lungă pe Facebook, că tatăl său a colaborat cu Securitatea înainte de 1989, dar și gradul de rudenie cu Nic Voiculescu.