Păstrează peste iarnă frunzele de gutui. Au proprietăţi fantastice pentru sănătate

Frunzele de gutui au proprietati deosebite. Nu ezitati sa uscati frunze de gutui, pentru a face un ceai excelent pentru tratarea diverselor afectiuni. De pilda, bolnavilor de hipertensiune le este recomandat sa consume macerat din frunze de gutui, acesta reglând tensiunea arteriala.

Ceaiul din frunze de gutui se foloseste in tratarea insuficientei cardiace si a bolilor de ficat. Pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, atat ceaiul, cat si fructele proaspete sunt benefice.

Datorita numeroaselor vitamine continute in frunzele de gutui, acestea se folosesc sub forma de infuzie si pentru starile de nervozitate, depresie, agitatie, insomnie, scrie voceabiz. Frunzele de gutui au efecte sedative, iar substantele prezente in frunze si fruct sunt antidepresive.

De asemenea, ceaiul din frunze de gutui, dar si gutuile proaspete sunt foarte utile in curele de slabire, deoarece au proprietati diuretice si depurative. Asadar, acestea ajuta la eliminarea toxinelor din organism si a kilogramelor în plus.