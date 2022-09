Sunt probleme reale, suntem în ultimul deceniu în care mai putem schimba lucrurile dacă nu vom dori cu toții să avem parte de un viitor scurt, tinerii care astăzi au 20, 30 de ani or trăi într-o Ro urâtă daca nu luam masuri, aceasta este misiunea partidului verde, de aceea suntem aici 17.08



Sunt măsurile pe care le promite Partidul Verde! În cadrul partidului s-au organizat și primele alegeri pentru funcția de președinte.



"Este o schimbare în momentul de față în partid. Este o conducere care pune accentul pe justiție socială, justiție climatică. Noi credem că principala luptă a secolului 21 constă în schimbările climatice, care va duce la veri mai secetoase", a declarat Adrian Dohotaru, candidat la funcția de președinte al formațiunii politice.



Politicienii spun că vor lucra la un pachet de legi prin care vor să reducă consecințele schimbărilor climatice cu care vor merge în Parlament.



"În primul rând, vorbim de un pachet de legi, pentru că din ce vedem, Coaliția actuală, PSD, PNL, UDMR nu sunt foarte preocupați de ceea ce se întâmplă cu schimbările climatice și cum ne afectează viața. Chiar în momentul în care vorbim vedem cum e vremea afară. Am văzut ce vreme călduroasă am avut anul acesta și, de fapt, trăim în fiecare zi aceste consecinșe", spune Lavina Cosma, candidat, de asemenea, la funcția de lider al partidului.



În partid se pot înscrie români din toată țara, chiar și cei fără experiență politică. Inscrierile se fac pe baza unei cereri.