Realitatea Plus

SURSĂ: Realitatea Plus

E greu de crezut că mai este vreun român care să nu fi auzit de părintele Marian Tănase și minunile pe care le face la Valea Plopului, unde are grijă de 341 de români greu încercați de soartă, printre care 281 de copii. Acolo, după dealuri, printre drumuri șerpuitoare, de mai bine de 20 de ani, stă ascunsă o Românie în care totul este despre dragoste și generozitate. Pandemia și criza economică nu i-au ferit nici pe ei, însă, cu multă responsabilitate, dar mai ales credință, au trecut peste orice impas.

Părintele Nicolae Tănase a declarat într-un interviu pentru Realitatea Plus că anii aceștia ‘’a trebuit să facem față ca să nu avem cazuri si a trebuit să ne răspândim și ne-am răspândit în 32 de case în condiții mai puțin deosebite față de cum aveam noi, dar care ne-au păzit în felul acesta. Din mila lui Dumnezeu, în tabăra de copii nu am avut niciun caz de Covid de când a început pandemie.

Părintele mai spune ca de când învață online copiii au probleme cu vederea. ‘’Dacă or venit tabletele, munca noastră a fost zadarnică pentru că ochii copiilor au fost afectați. Care purtau ochelari au mărit dioptriile, iar mulți care nu purtau au început să poarte’’ .

‘’Noi nefiind finantati de stat, ne bazam in finantarile vizitatorilor. Daca primesti vizitatorii si se incredinteaza ce facem, ei dau ceva. Daca nu esti amabil, nu esti transparent, atunci nu mai dau. Si atunci, in afara de protectia lui Dumnezeu si de respectarea acestor restrictii care au fost si inca mai sunt, de la masca pana la distanta, nu am facut nimic mai mult si ne-a ajutat Dumnezeu\"’.

Părintele ne-a spus, și nu o dată, că nu este singur. Are alături de el o armată de oameni care se ocupă să organizeze totul pentru a nu exista probleme. La fel ca într-o familie, acolo se împart bucuriile, dar și responsabilitățile. Mamele trebuie să dea o mână de ajutor la bucătărie, iar copiii au ca datorie să învețe și să îi asculte pe cei care au grijă de ei.

Empatie, loialitate, iubire, dăruire- sunt doar câteva dintre mesajele care stau atent agățate chiar în centrul locului în care copiii petrec cel mai mult timp- acolo învață și tot acolo se joacă. Sunt valorile pe care părintele vrea să le insufle celor mici pentru toată viața. Și bine ar fi dacă și noi, oamenii mari, ne-am aminti din când în când de importanța lor.