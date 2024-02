Concret, contribuția lunară la sistemul public de pensii a ajuns la 825 de lei de la 750 de lei. Asta înseamnă că pentru un singur an de vechime românii trebuie să plătească 9.900 de lei, iar dacă vor să își cumpere cinci ani de vechime suma ajunge la peste 49.000 de lei.

Persoanele care nu îndeplinesc stagiul minim de cotizare pot cumpăra vechime în muncă până la 31 decembrie 2024.

Calcule exclusive de la fosta șefă a Casei de Pensii: Pensiile mici se vor dubla, în multe cazuri, după recalculare

Iată calculele pentru cei care vor să cumpere vechime în muncă:

Un an de vechime în muncă - 9.900 de lei

Doi ani de vechime în muncă - 19.800 de lei

Trei ani de vechime în muncă - 29.7000 de lei

Cinci ani de vechime în muncă - 49.500 de lei

Dumitru Leonte, expert pensii, a comentat acest subiect la Realitatea Plus:

„Va spun eu pe pielea mea. Am lucrat, cand am fost la minister. Banii pe care îi dai pentru cumpărare de stagiu ii recuperezi in 24 de ani”

La rândul său, Raluca Bugnar, reprezentant PUSL, a comentat pe marginea cumpărării vechimii la pensie:

„Aceasta este o masura care se aplică de mai multi ani cu recuperarea vechimii, din pacate cred ca persoanele care au nevoie de ani pentru pensie nu o sa-si permita acest lucru, pentru ca omul care este lipsit de resurse financiare nu va avea 9000 de lei pe an sau 49.5000 pentru cinci ani. Deci masurile trebuie sa fie cu totul altele, indreptate catre oameni, catre social, si gandite altfel. Este evident. Pentru ca in acest fel, da, statul aduce bani catre el, dar oamenii, cum ramane cu ei?”

Secretul unui neurolog pentru a întineri creierul. Cum să-ți păstrezi mintea mereu tânără