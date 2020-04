Orban: Prognozele arată evoluția economiei în „V”. Vom lua măsuri pentru susținerea IMM-urilor și a companiilor mari ce au nevoie

Ludovic Orban a declarat că e normal să existe o contracție economică după restrângerea atâtor activități din cauza restricțiilor pentru limitarea epidemiei de coronavirus, însă nu a confirmat cifrele avansate de ministrul Economiei. Virgil Popescu a spus luni că economia este vizibil afectată și că ar avea deja o contracție între 30 și 40% în condițiile în care vârful epidemiei încă nu a fost atins.

„Toate prognozele indica o evolutie in „V”, adica este o cadere datorata restrângerii unor activitati economice, este transportul de calatori, activitatea HORECA, hoteluri, restaurante, spectacolele, care au fost inchise pentru restrângerea riscului raspandirii epidemiei. Din cauza asta exista o contractie, inca nu am masurat-o exact, pentru ca avem nevoie de date conslidate de la Institutul National de Statistica si vom putea masura cu exactitate cam in jurul datei de 1 mai, vom avea o masurataoare foarte precisa referitoare la contractie.

Dar e clar ca foarte multe activitati se vor redeschide dupa ce trecem de varful epidemiei si vor reporni.

Sigur, sper ca industrii importante pentru România, cum e industria auto, care are doi producatori foarte importanti, are foarte multe companii care produc componente pentru firme mari sa reina , sa-și reia activitatea, acest lucru va avea un efect benefic.

Salut toate companiile ce fac eforturi sa-si mentina activitatea”, a declarat Orban la emisiunea „Legile puterii”, de la Realitatea PLUS.

Premierul Orban a mai anunțat că Guvernul are un proiect de măsuri pentru IMM-uri dar și pentru marile companii care au nevoie de susținere.

„Deocamdata am gandit niste produse pentru IMM-uri. Tot pentru IMM vom putea disponibiliza din fonduri europene aproximativ 750 de milioane de euro pentru a sustine dezvoltarea IMM-urilor.

Pe de alta parte, gandim masuri de sustinere si pentru companiile mari care au nevoie: pentru capital de lucru, investitii, și pregatim un set de masuri pentru a sustine si companiile mari.

Cred ca e nevoie ca oamenii sa nu stea , sa gandeasca , sa caute sa evalueze oportunitatile pentru revenirea la normalitate, astfel incât să putem in momentul in care ne va permite contextul epidemiologic sa fim extrem de activi, sa generam noi solutii. De asemenea, toate companiile trebuie sa priveasca cu mare atentie piata euroepana, internationala, sa identifica orice oportunitati de a dezvolat noi business-uri sau de a dezvolta business-urile pe care le deruleaza in conditii de competitivitate crescuta”, a mai spus premierul la „Legile puterii, de la Realitatea PLUS.