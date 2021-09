"Avem trei variante în momentul de faţă: să continuăm guvernarea prin refacerea coaliţiei, ceea ce presupune că USR PLUS nu-l mai acceptă pe Florin Cîţu, să ne menţinem la guvernare cu mila PSD sau să trecem în opoziţie. Nu cred că trebuie să vă explic de ce preferinţa mea este pentru refacerea coaliţiei. E singura formă onorabilă de a ne asigura o majoritate parlamentară. (...) PNL şi UDMR au în Parlament 163 de parlamentari şi până la 244 - majoritatea absolută. Dacă aş merge pe formula asta, PNL şi UDMR, mi-ar fi aproape imposibil să mai găsesc 71 de parlamentari. Criza asta a izbucnit total pe nepregătite. (...) Pentru ca o coaliţie să funcţioneze trebuie să fie mulţumit fiecare partener. să existe un dialog permanent, de o servire reciprocă", a afirmat sâmbătă, Orban, la prezentarea moţiunii de candidatură la preşedinţia partidului în cadrul şedinţei Colegiului Director Judeţean al PNL Maramureş.



Potrivit lui Orban, dacă PNL "rămâne la mila PSD presupune riscuri".



"În primul rând, pierderi grave de electorat. (...) Dacă ne aliem cu PSD, ne punem un stigmat pe 10 ani. PSD acum e într-o situaţie mult mai gravă decât era pe vremea USL, pentru că nu avea competitor pe stânga. Acum are - AUR - care muşcă în fiecare zi din procente. (...) Este exclus pentru orice om care vrea nu numai binele PNL, ci binele României, să se gândească vreo secundă la vreun blat cu PSD: pentru că nu va ţine, ne va face de râs pe termen mediu şi lung şi nu ne va da posibilitatea să guvernăm, să ducem la îndeplinire obiectivele pe care le avem cu adevărat", a adăugat liderul PNL.



Orban, care a spus că "situaţia PNL este destul de critică", a precizat că s-a ferit până acum să dea publicităţii rezultatele sondajelor, dar o va face, pentru că nu mai poate să tacă.



"V-o spun ca un om care ştie să citească sondaje. M-am ferit până acum să dau publicităţii, dar o să vă arăt cum stăm, la un moment dat, că nu mai pot să tac. Am muncit 4 ani împreună cu dumneavoastră, cu fiecare dintre oamenii serioşi, să ridicăm partidul ăsta, să-i creştem credibilitatea, să-l aducem la guvernare şi în două-trei luni o echipă demolatoare aruncă în aer toată munca noastră. Se duce totul pe apa sâmbetei, ne facem praf. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Deschideţi paginile de Facebook, uitaţi-vă la comment-uri, mergeţi pe stradă şi vorbiţi cu oamenii. Imediat după Congresul ăsta va trebui să înceapă un proces de recredibilizare, care poate începe doar dacă ai lideri credibili, acceptaţi, care îţi aduc un plus de încredere", a menţionat Orban.