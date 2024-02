Situația scandaloasă din Bârlad a scos în stradă 500 de oameni, supărați că au ajuns să plătească din buzunarul lor 18 lei pentru un metru cub de apă, cât și pierderile companiei.

Compania de apă se apără și spune că și-a anunțat consumatorii încă de la finalul anului trecut că vor plăti mai mult pentru apă și canalizare. Motivul? La mijloc stă o condiție obligatorie impusă de un proiect european, din care face parte și județul Vaslui.

"Exista o strategie tarifara care a fost aprobata in 2022. Aceasta strategie tarifara este obligatorie pentru operatori. Nu e la latitudinea noastra sa o aplicam sa nu. In momentul in care nu mai aplicam strategia tarifara, pierdem contractele de finantare. Contractele de finantare vor fi reziliate", a declarat Gabriel Beșleagă, director general Aquavas SA Vaslui.

În prezent, județul Vaslui are stabilit al doilea cel mai mare tarif din țară pentru apă și canalizare.