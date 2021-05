După o convorbire cu Jake Sullivan, consilierul pentru securitate naţională al SUA, ea a îndemnat pe Twitter "SUA să izoleze regimul şi să facă presiuni prin sancţiuni".

Candidata în alegerile prezidenţiale din august 2020 a cerut apoi, într-un mesaj postat pe Telegram, "participarea forţelor democratice belaruse la G7", prevăzut să aibă loc în 11-13 iunie în Regatul Unit, notează Agerpres.

Join the Global Picket of Solidarity with Belarus on May 29! This day will mark one year since the start of non-violent protests in Belarus & the harshest repressions in our modern history. It's important to support brave Belarusians fighting for freedom. #StandWithBelarus 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/dEGBuBjpWI