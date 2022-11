Tânăra nu știe decât că cei care i-au dat naștere se numeau Silvia şi Victor şi aveau domiciliul în Botoșani.

Femeia a fost dată spre adopţie în Fălticeni. Povestea ei a fost împărtășită pe o pagină din mediul online.

Sursa foto: monitorulbt.ro

„Din actele mele românesti reiese că mai am si alți frățiori. Despre adopția mea am aflat când aveam 18 ani, iar de atunci nu mai am pace în sufletul meu. Vă rog să mă ajutati cu toții”, şi-a încheiat femeia postarea.

Acum, Niculina așteaptă orice indiciu ce o poate ajuta.