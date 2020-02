O scrisoare cu semnătura lui Putin, vândută la licitaţie cu aproape 5.000 de euro

În scrisoarea datată 12 septembrie 2001 şi încheiată cu o dedicaţie scrisă de mână şi semnată de Putin, preşedintele rus îi mulţumeşte lui Zorin (1925-2016) pentru cartea "The unknown about the known", pe care i-a făcut-o cadou şi pe care a citit-o "cu mare interes".

Sursa foto: www.12auction.ru

Cartea lui Zorin, specialist în politica americană şi care a trăit în SUA o mare parte din cariera sa de ziarist, prezintă viziunea sa asupra unor personalităţi are au făcut istorie în secolul al XX-lea.



În anii săi de reporter trăiţi în SUA, de editorialist politic, prezentator de radio şi televiziune şi de profesor la Institutul pentru Studiul SUA şi Canadei al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, Valentin Zorin a fost martorul multor evenimente care au atras atenţia lumii.



Sursa foto: www.12auction.ru

El a avut relaţii cu figuri emblematice ale politicii mondiale: liderii sovietici Nikita Hruşciov (1953-1964) şi Leonid Brejnev (1964-1982), preşedinţii americani John F. Kennedy şi Ronald Reagan, sau prim-ministrul britanic Margaret Thatcher.



"Mereu v-am urmărit munca cu mare interes şi satisfacţie. Practic totul este strălucit şi plin de talent. Vă urez succes! V. Putin", a scris acesta de mână în scrisoarea care poartă antetul oficial al preşedintelui Federaţiei Ruse.