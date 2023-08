Dosarul penal in care Emil Gabriel Gavris, cunoscut sub numele de scenă „Gheboasă”, este acuzat de agresiune impotriva unui agent de politie a fost in lucru pentru aproape 6 ani la Parchetul Judecatoriei Targoviste. Magistratii au explicat ca investigatia a fost una complexa si a existat fluctuatie de personal in cadrul institutiei