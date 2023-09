Într-o emisiune găzduită de Pervîi Kanal, Ovcinski a fost întrebat despre motivația Marii Britanii de a trimite rachete "Storm Shadow" către Ucraina, în lumina presupunerii că acestea ar fi fost utilizate în atacul asupra bazei navale ruse de la Sevastopol.

În cadrul unei emisiuni la Pervîi Kanal, Ovcinski a făcut un comentariu legat de trimiterea de rachete "Storm Shadow" din Marea Britanie către Ucraina și a sugerat că acestea ar fi fost utilizate în atacul asupra bazei navale ruse din Sevastopol.

Această declarație a fost făcută într-un context de întrebări referitoare la motivațiile Marelui Britanie de a efectua astfel de livrări, dar Ovcinski a profitat de ocazie pentru a lansa o nouă teorie conspirativă legată de președintele ucrainean.

Volodimir Zelenski a spus „în treacăt” că Putin l-a omorât pe Prigojin

„Dacă ne uităm la istoria Rusiei, nu există nicio altă țară care 'iubește' Rusia precum Marea Britanie. Ultimele două războaie mondiale, Primul Război Mondial și al Doilea Război Mondial, au fost în esență provocate de britanici pentru a dăuna Rusiei. Ambele războaie!”, a subliniat Ovcinski, un general în retragere al ministerului rus de interne.

El spune că Primul Război Mondial, când „Marea Britanie a fost mai mult sau mai puțin la paritate cu Germania”, a fost început de britanici pentru a declanșa războiul dintre Germania și Rusia.

Afirmațiile sale nu sunt în concordanță cu istoria reală, deoarece Germania a declarat război împotriva Rusiei înainte ca Marea Britanie să se angajeze în conflict. Marea Britanie a intrat în război după ce forțele germane au invadat Belgia, încălcând neutralitatea acesteia. Prin urmare, comentariile sale sunt distorsionate și nu reflectă acuratețea istorică.

În ceea ce privește opinia sa cu privire la al Doilea Război Mondial, Ovcinski susține că Marea Britanie a făcut tot posibilul pentru a duce la dizolvarea Pactului Ribbentrop-Molotov, prin care Hitler și Stalin își împărțiseră Estul Europei. Ca analist militar al Rusiei, Ovcinski sugerează că scopul principal al acestor eforturi britanice a fost de a provoca un atac german împotriva Rusiei.

Popularitatea lui Zelenski, în scădere vertiginoasă printre ucraineni - 78% îl învinuiesc pe președinte de corupția din guvern

După această mică interpretare a istoriei, Ovcinski a trecut la un atac direct asupra președintelui ucrainean.

„Uitați-vă la ce scria toată presa occidentală când el candida pentru președinție. Ei spuneau deschis că el era un agent al MI6, al serviciilor de informații britanice!”, susține generalul rus, fără a cita vreo sursă în acest sens.

„El a vizitat constant Londra, în jurul său erau trimiși, ei lucrau în jurul lui. I s-au furnizat agenți britanici. El este omul Marii Britanii”, mai susține fostul șef al Interpolului rusesc, adăugând că toate deciziile pe care le ia Zelenski „sunt în coordonare” cu britanicii.

În trecut, Rusia a făcut acuzații la adresa Marii Britanii, susținând că aceasta a fost implicată în atacul din octombrie anul trecut asupra Podului Kerci, care leagă Crimeea de teritoriul rusesc. De asemenea, Rusia a sugerat că implicarea Marii Britanii se datorează sprijinului acordat de aceasta forțelor militare din Kiev.

Following reports that UK-supplied Storm Shadow missiles were used in yesterday’s attack on Russian naval vessels in Sevastopol, Vladimir Ovchinsky claims on state TV that Britain started both world wars and that Zelensky is an agent of MI6 pic.twitter.com/41QqqMdK0P