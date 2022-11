„Cu privire la evenimentul rutier produs la data 17 noiembrie a.c., în jurul orei 02.00, în centrul municipiul Cluj-Napoca, în care au fost implicate două autoturisme, Compartimentul de Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

Ca urmare a cercetărilor derulate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenței substanțelor psihoactive de către instituția abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din județul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, potrivit anchetatorilor.

Interpretul de manele Culiţă Sterp a fost pus sub control judiciar după ce a condus băut şi cu viteză, nu a oprit la semnalul poliţiştilor, iar apoi a intrat pe culoarea roşie a semaforului într-o intersecţie, lovind o maşină şi fugind. Culiță Sterp a fost reținut inițial pentru 24 de ore. Potrivit poliţiştilor, artistul era băut în momentul în care s-a produs incidentul şi a plecat de la locul accidentului.