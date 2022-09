Cristian Rizea susține că nu a fost lăsat să participe la un eveniment important în capitala Republicii Moldova, la care a fost prezent șeful Delegației Uniunii Europene - Janis Mazeiks, la invitația ministrului de Interne - Ana Revenco. Fostul politician român acuză autoritățile de la Chișinău de abuzuri și susține că i-a fost eliberat un document fals pentru a nu fi prezent la deschiderea celei de-a doua reuniuni a Hub-ului UE pentru securitate internă și managementul frontierelor al Republicii Moldova.

„Am adus la cunoștința tuturor acest document fals in care se stipuleaza ca as fi jurnalist strain, sunt acreditat intr-adevar de un post de televiziune strain, din România - Realitatea PLUS, daca românii sunt străini. Am incercat sa-i spun dlui Nicu Popescu (ministrul de Externe - n.r.). (...)

De ce au eliberat o asemenea hârtie falsă, punând antetul Ministerului Afacerilor Externe? Vă doriți să lucrați pentru popor și să mergeți mai departe pe drumul reformelor inițiate de Maia Sandu sau vreți să o compromiteți, ca instituție, pe doamna Maia Sandu”, a declarat Cristian Rizea, de la Chișinău, în fața Ministerului Afacerilro Externe.

„Pe dl Daniel Vodă îl invit să spună cine l-a pus să facă această hârtie în fals. Să ne spună și nouă, dl Nicu Popescu (ministrul de externe și vicepremier - n.r.) , dacă ăsta este MAE sau ministerul bandiților? (...)

Nu am primit niciun răspuns, mi-a fost interzis accesul. Totul s-a făcut in graba. Ieri m-am acreditat, conform normelor impuse de MAI, era vorba de o intalnire cu seful delegatiei Uniunii Europene la Chișinău, Janis Mazeiks, la care participa Ana Revenco (ministrul de interne - n.r.).

Când au vazut ca am confirmat participarea, au înnebunit! Pentru că nu mai puteau să-mi faca vreun scenariu, sa ma ia din trafic, cum au făcut de Ziua Independenței, pe 27 august, și m-au ținut trei ore ca să nu ajung la eveniment. Nu mai puteau invoca o amendă”, a mai afirmat Cristian Rizea.

Întrebat cum s-a acreditat, Cristian Rizea a explicat că, „în modalitatea spusă de autorități, pe mail. Au spus sa trimitem pana la ora 7, oeri, postul de TV, legitimatia, numele tot, nu mi-au dat niciun raspuns pe mail. In schimb, au rugat un angajat simplu, sef de serviciu... Pe ministrul Nicu Popescu l-am interpelat: Cum e posibil ca, aseara, un angajat, după program (...) disperare, să-l oprească pe Rizea să nu vină la Ana Revenco. Credeau că o să aduc la cunostinta sefului delegației UE la Chișinău abuzurile făcute de Ana Revenco, altfel nu-mi explic...

Au facut o hartie adresată șefului de politie dintr-un sector din Chișinău, spunand ca eu nu sunt acreditat, pentru că sunt jurnalist strain. E o hârtie în fals. Eu sunt jurnalist moldovean acreditat de un post de televiziune străin. Ăsta e modul in care tratează Republica Moldova România. Noi suntem niște străini. Eu sunt cetatean moldovean, am aratat buletinul, am totul, acreditarea pe Mihai Cristian, buletinul, ei invocând ca jurnalistii straini, poate asa o fi, nu stiu, au nevoie de un aviz consultativ de la MAE. Ori eu nu sunt jurnalist străin, asta am incercat să le spun. Mi-au interzis accesul la evenimentul de astazi, ei respecta ordine abuzive din partea lui Ana Revenco

Modul in care e tratata România de Republica Moldova care sta mereu cu mana intinsa, toti au pasapoarte romanesti si vorbesc de România în cel mai urât mod”.