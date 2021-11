Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, Pavel Palcu, a declarat că autorul crimei a fost scos din arest pentru reconstituirea faptei şi a fost dus pe tot traseul pe care a purtat cadavrul într-un geamantan, după ce a ucis fetiţa în locuinţă.



Conform procurorului, raportul expertizei efectuate la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice a confirmat că firul de păr găsit în mâna încleştată a fetiţei era al ei, nu al mamei, care nu ar fi participat în niciun fel la crima comisă de concubin.



„Am primit raportul de expertiză de la INEC. (...) Profilul firului de păr găsit în mâna fetiţei aparţine victimei, este exclus să fi fost mama la faţa locului. Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei. Am efectuat reconstituirea, inculpatul a recunoscut şi rezultă că a fost sub influenţa drogurilor", a precizat procurorul, potrivit Agerpres.



Conform sursei citate, suspectul a fost sub influenţa drogurilor şi în ziua în care a fost ridicat de acasă de către anchetatori, după ce a fost identificat cadavrul.



Ancheta a mai stabilit că fetiţa nu a fost supusă vreunui abuz sexual, în timp ce imaginile surprinse pe camerele video de la Spitalul Matern Arad confirmă că mama victimei se afla internată în timpul comiterii crimei de către concubin, pentru că născuse.



Mama şi ceilalţi doi copii pe care îi are se află în continuare într-un centru de protecţie al statului, femeia primind îngrijiri şi tratament psihologic.



Cadavrul fetiţei a fost descoperit în 31 octombrie, în apropierea unui cimitir din municipiul Arad, corpul fiind ars parţial. Descoperirea a fost făcută de un bărbat care îşi plimba câinele, care a anunţat autorităţile, fiind deschis un dosar de cercetare pentru omor şi profanare de cadavre.



Ulterior, anchetatorii au efectuat portretul robot el fetiţei şi l-au dat publicităţii, pentru a încerca să identifice victima. O persoană a sunat la 112, indicând cine este victima, astfel că anchetatorii au descins la adresa familiei şi l-au ridicat pe concubinul mamei victimei.



Iniţial, suspectul a spus că fetiţa a decedat în mod accidental când îi făcea baie. Ar fi căzut şi s-ar fi lovit la cap, iar el s-ar fi speriat şi ar aruncat cadavrul pe câmp, dar a susţinut că nu l-a incendiat.



În timpul anchetei, bărbatul, care a fost arestat preventiv, a recunoscut că a ucis-o pe copilă într-un moment de furie, pentru că aceasta l-ar fi deranjat, iar ulterior a ars cadavrul.