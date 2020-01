Noaptea șoferilor amendați! Anunțul făcut de poliția română

Au fost aplicate 110 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 87.000 lei și au fost reținute 20 permise de conducere, cele mai multe pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice și pentru nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului electric.

De asemenea, au fost întocmite 6 dosare penale, în special pentru conducerea unui autovehicul de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere sau având dreptul de a conduce suspendat.

Exemple:

1. În jurul orei 03.00, un bărbat în vârstă de 37 de ani a condus un autovehicul în zona Piața Muncii, aflându-se sub influența substanțelor psihoactive. Acesta a fost testat cu aparatul drugtest, care a indicat prezența în organism a substanțelor psihoactive (canabis).

În acest context, conducătorul autoturismului a fost condus la sediul INML pentru recoltarea probelor biologice, iar în cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive.

2. În jurul orei 04.35, un bărbat în vârstă de 48 de ani a condus un autovehicul pe Splaiul Independenței, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul Alcooltest care a indicat o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. Persoana a fost transportată la INML în vederea recoltării de probe biologice.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.

3. În jurul orei 04.00, în zona Piața Victoriei a fost oprit pentru control conducătorul unui autovehicul în vârstă de 34 ani. Acestuia i s-a solicitat să se supună testării cu aparatele Alcooltest și DrugTest, însă a refuzat, devenind recalcitrant, motiv pentru care a fost încătușat și condus la sediul INML unde a refuzat și prelevarea de mostre biologice.

Din verificările efectuate a rezultat că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru refuz de recoltare mostre biologice și pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță rutieră în Municipiul București.