Nicușor Dan: "Termoenergetica - una din bombele cu ceas ale administrației Firea – PSD. Compania este, practic, în insolvență"

"După ce a falimentat RADET-ul, pe care l-a lăsat cu o datorie de un miliard de euro, datoria curentă a Termoenergetica este de 100 de milioane de euro şi această companie este, practic, în insolvenţă. Administraţia PSD-Firea a avut la dispoziţie 180 de milioane de euro bani europeni pe care n-au fost în stare să-i ia în patru ani", a afirmat Nicuşor Dan.



El a menţionat că pierderile din reţeaua de termoficare sunt de un milion de gigacalorii pe reţeaua principală şi 430.000 de gigacalorii pe reţeaua secundară, ceea ce duce la un total de 1,4 milioane de gigacalorii - echivalentul necesarului de încălzire într-un an pentru Sectoarele 1 şi 2: "Am ajuns în această situaţie deoarece investiţiile au fost derizorii: 2017 - 6 milioane de lei, 2018 - 9 milioane de lei, 2019 - 13 milioane de lei, adică o medie de 10 milioane de lei pe an, în condiţiile în care avem nevoie de investiţii de 5 miliarde de lei - asta înseamnă că, în ritmul actual, administraţia Firea ar rezolva problema termoficării în 500 de ani".



Potrivit candidatului Dreptei la Primăria Generală, în şedinţa Consiliului General al Muncipiului București (CGMB) de mâine urmează să se dezbată fuziunea dintre Termoenergetica şi Energetica, fuziune ce ar fi planificată pentru a ascunde bilanţurile financiare ale acestor două companii.



"Ce am rupt acum un an, fuzionăm în momentul acesta, asta e administraţia PSD-Firea. E de fapt o manevră pentru a ascunde bilanţurile financiare ale acestor două companii, prin fuziune (...)", a mai spus Dan.