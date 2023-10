„Știu povestea cu drumul spre complexul de la Greenfield încă de când lucram la primarie. Și de pe vremea când am lucrat cu dl Oprescu am asistat la acțiunile unor ONG-uri, Eco-Civica, dl Nicușor Dan. Am lucrat apoi la Guvern, știu că s-a blocat.

Este o comunitate de șapte mii de bucureșteni acolo, care platesc taxe și impozite, dar nu au acces la drum spre București. A incercat si dna Firea, fostul primar de la Sectorul 1, ba chiar si dna Clotilde Armand. În prima fază a spus deblocați drumul, că e ilegal, încălcați legea, după care a fost luată la prelucrat și s-a răzgândit, acum nu mai este de acord. Dar taxele le ia de la ei. Au fost de acord să preia și de la dezvoltator un teren la schimb în valoare de 2 milioane de euro. Unde sunt instituțiile statului?

Mi se pare absurd să trezești un copil la 6.30 pentru că un om blochează un drum pentru că așa vrea.

Dacă primarul vine și spune că nu mă interesează legea... Dacă eu nu vreau să aplic legea?! Lasă-i pe cei șapte mii de oameni. În loc să ajungă în 9 minute, să ajungă în 58? Să trezească copiii la 6.30 în loc de 7.30.

Ba s-a mai construit și o școală acolo, cu 1.000 de elevi, ca să stea în trafic pentru că așa vrea Nicușor și nu știu ce ONG.

O să spuneți că se strică pădurea. Nu se strică nicio pădure.

Am o întrebare pentru domnii de la Eco-Covica și dl Nicușor Dan. Dar când și-a construit dl Țiriac Stejarii Country Club unde se duc toți fițoșii nu v-ați isterizat că au făcut în mijlocul pădurii? Acolo nu e o problemă? Nu-i același lucru? Că este tot în Sectorul 1. Aici de ce?

Pentru că aceste ONG-uri au o luptă mai veche, știu poveștile că am lucrat la primărie, cu o doamnă Virginica Tanți Dumitrescu și cu soțul, care au primit, au cumparat nenumărate drepturi litigioase și au cumpărat jumătate din București. Ăsta este adevărul. Ei acu mse luptă cu ei.

Dar complexul de la Grădina Zoologică cum s-a construit? Dar astă vară cu evenimentele de la Federația de Tir care a înnebunit fonic lumea?

Dar asta nu-i scandalizează. Îi deranjează doar drumul. Dar, ce să vezi, drumul există din 1972. Pe hârtie.

Există un decret care spune clar că este stradă, nu-i drum forestier. Hotărârea Consiliului de Miniștri.

Este vorba de o bucată de drum, Ceaușescu este cel care a defrișat. Exista ca stradă, e clar statuat în delimitarea Bucureștiului”, a spus Anca Alexandrescu.

„N-a defrișat nimeni pădurea nici după anii 2000. Este foarte clar ca acest drum a fost gandit inca din anul 1972”, a explicat Anca Alexandrescu și a prezentat Hotărârea din 18 septembrie 1972 și Decretul din 31 iulie 1979 cu delimitarea sectoarelor Capitalei.

„Nu cred că cei din 72 și din 79 s-au gândit că o să vină unii care să spună că nu există (drumul, n.r.)”, a adăugat Anca Alexandrescu.

Hotărârea Consiliului de Miniștri din 18 septembrie 1972

CUM A FOST DELIMITAT SECTORUL 1 DIN CAPITALĂ, în partea de est, pe timpul lui Ceaușescu

”Sectorul 1 – Situat în partea de Nord-Vest a municipiului, cuprins între sectoarele 2 și 6, are următoarea delimitare: Spre Est, limita o constituie o linie convențională care pornește de la liziera vestică a pădurii Tunari până la Strada Vadul Moldovei (inclusiv), continuă pe această stradă cuprinzând și Grădina Zoologică Băneasa, continuă spre sud până la intersecția căii ferate București-Constanța cu șoseaua Pipera.

De la această intersecție limita urmează traseul pe soseaua Pipera (exclusiv), calea Floreasca (inclusiv), strada Polonă (inclusiv) până la piaţa Alexandru Sahia (exclusiv), strada Xenopol, strada Pictor Verona pînă la intersecția cu strada Pitar Moși, strada Pitar Moși până la strada C.A. Rosetti, strada C.A. Rosetti până la bulevardul Nicolae Bălcescu, bulevardul Nicolae Bălcescu până la intersecția cu bulevardul Republicii (toate inclusiv)”.

sursa: Decretul privind sectoarele din București (nr. 284/31 iulie 1979)

Locuitorii din Cartierul Greenfield i-au cerut demisia lui Nicușor Dan

Reprezentanții Asociației de locatari din Greenfield, Cătălin Diaconescu și Florin Buzatu, au explicat ce demersuri au făcut după ce s-a montat bariera în ianuarie acest an. Pe 7 ianuarie 2023, înaintea începerii școlii, Romsilva însoţită de Poliţia Română a pus barieră pe accesul la drumul forestier din Pădurea Băneasa și astfel a fost blocat accesul la una dintre cele două căi către și dinspre cartierul Greenfield. Astfel au fost blocați cei 300 de metri de drum pentru a interzice accesul pe una dintre cele două intrări în cartierul Greenfield, iar restul până la 1.700 de metri din strada Vadul Moldovei au rămas deschişi accesului public şi traficului auto. Atunci, primarul Sectorului 1 afirma că este ilegal și solicita deblocarea drumului.

„Ne-am prezentat la Sectorul 1 iar dna Armand ne-a promis ca in 2 saptamani se rezolva problema. Nu ne-a mai primit de atunci.Bucata de teren a fost recunoscuta de Clotilde Armand, iar acum nu mai e recunoscuta de dl primar Nicușor Dan.

Am inceput o lupta de a convinge primarul general ca trebuie să ne reprezinte si pe noi ca primar.

Noi, în ședința de Consiliu general din 28 iulie, când s-a adoptat acea hotărâre de transfer temporar, i-am solicitat demisia”, au relatat cei doi reprezentanți ai Asociației de locatari din Cartierul Greenfield, la Culisele statului paralel.

SOLUȚIILE CELOR DE LA GREENFIELD, RESPINSE DE CNAIR ȘI NICUȘOR DAN ȘI CLOTILDE ARMAND

„Cei de la Greenfield au găsit mai multe soluții, nu ne dați voie pe Aleea Teișani, să facem o trecere pe DN1 spre Centuraă și au mers la CNAIR. Nu s-a putut. Au zis apoi că facem in partea celalata sa se lege cu Voluntari, insa nu se poate, ca e o doamnă cu o pădure în mijloc și nu vrea. A zis nu vrea.

Mii de bucureșteni stau blocați în cartierul Greenfield. Atunci nu le mai luați taxe și impozite”, a mai spus Anca Alexandrescu.

Jurnalistul Iulian Ionescu a relatat ce a discutat cu Romsilva despre problemele cu drumul din Greenfield.

„În momentul în care s-a inchis acest drum a fost pentru că existau riscuri penale. În momentul în care ai drum forestier adminsitrat de Romsilva nu ai voie sa fie parcurs de un autovehicul. Daca era un accident, vinovat era Romsilva. Nu au mai putut sa dea drumul. Ce au facut? (...)

Romsilva l-a transformat in domeniu forestier, în perioada 2007-2014, in timp ce procesul a fost pe rol. (...)

Drumul forestier a fost închis iar in 2018 Romsilva a dat avizul pentru acest drum, au facut toate demersurile, la fel dezvoltatorul, dar in mom de față s-a blocat”, a explicat Iulian Ionescu, miercuri seară , la Culisele statului paralel.

„S-a dat un teren care valoreaza 2 milioane de euro”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„Drumul este asfaltat, e vorba de o bucată de teren de 300 de metri, e asfaltat în proporție de 80 la sută. Aleea Teișani este singurul loc pe unde mai pot ieși oamenii din cartierul Greenfield”, a adăugat A. Alexandrescu.