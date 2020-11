Nicușor Dan renunță la o parte din politiștii care păzeau Primăria: Este nepotrivit să fie păzită ca o cetate

Primarul general a dispus ca personalul care asigura paza Primariei sa fie redus de la 27 la 10 persoane. Totodata, acesta a renuntat la paza asigurata pe palierul unde se afla biroul primarului, inclusiv la paza din fata biroului sau, pentru care erau repartizati cinci politisti locali, zilnic.

"Este nepotrivit ca o Primarie, unde cetatenii trebuie sa aiba acces pentru rezolvarea problemelor curente, sa fie pazita ca o cetate. Am promis ca voi folosi personalul din institutiile aflate in subordinea Primariei la activitati cu adevarat utile bucurestenilor. De acum, 20 de politisti locali vor fi pe teren, impreuna cu personalul de la Garda de Mediu. Sunt convins ca vor face o treaba excelenta si isi vor putea indeplini misiunea de a asigura o viata mai buna cetatenilor. Eu, personal, nu am nevoie de paza la usa, iar Primaria nu trebuie sa fie o fortareata, ci o institutie deschisa, cu activitate transparenta", a precizat Nicusor Dan.