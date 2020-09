Nicușor Dan prezintă caracatița PSD din Primăria Capitalei

"Referitor la Primaria Capitalei, va prezinta o lista cu oameni care nu trebuie sa fi facut ceva in viata, ci doar pentru care s-a dovedit ca ajunge sa fi fost la timpul potrivit, la locul potrivit. Asa intelegem de ce nu s-au atras fonduri europene, de ce au au rezolvat problema traficului, a poluarii sau a apei calde. (...) Pentru ca sunt incompetenti si nu au o viata profesionala in spate, ci una de familie, de rudenie si cumetrie", a adeclarat Nicusor Dan, precizand ca aceasta "schema" a fost initiata la Voluntari si adusa apoi la PMB.

"Prezint astazi 33 de nume ale retelei de familie din randul PMB. Las la dispozitia presei, insa mai sunt si altele, media poate sa investigheze", a spus Dan.

Prima pe lista sa este Speranta Cliseru, fost prefect al Capitalei, "numita contrar legii". aceasta a fost colega cu Forentin Pandele in dosar "Flota", in care au fost inculpati amandoi.

Urmatorul pe lista este Mihai Daniel Rasica. Acesta vine de la Politia locala Voluntari, dar a fost si presedinte al Companiei municipale de strazi, poduri si pasaje. "Tatal sau a fost coleg, prieten si coinculpat in dosarul "Flota" cu Florentin Pandele. Inainte de a fi seful Politie locale a fost sef al Politiei Ilfov. Stefan Vlasi, cumatru cu Nicu Gheara, cumatru inseamna ca sunt casatoriti copii lor, fara diploma de BAC. A fost inlocuit din functie dupa dosarul masinilor pentru topit zapada. El este cel care a semnat contractul. A fost implicat si in dosarul masinilor pentru Politia locala care a ajuns la angajati ai primariei, una fiind folosita de viceprimarul Badulescu. Alina Tarchevschi este nasa cuplului Pandele, director executiv in PBM in cadrul Directie Strategii si Statistici. Vica Nela Vranceanu este sora Gabrielei Firea, director executiv in cadrul Primariei Voluntari. Angelica Cobzaru, sora mai mica a Gabrielei Firea, angajata in Primaria Voluntari. Sebastian Scarlat, partenerul de viata al Angelicai Scarlat, de la pompier a devenit director la Compania de Paza si administrator la Compania de strazi. Vasilica Trifu, partenera lui Mohamed Hanifi, alt nas al cuplului Pandele, este director al Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucuresti si are venituri anuale de 100.000 lei", a afirmat Nicusor Dan.