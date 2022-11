„Eu îl rog pe domnul Ciolacu să dea telefon la domnul Câciu, ministrul de Finanțe, ca să rezolvăm problema restantă cu Termoenergetica, pentru că de acest lucru depind toate investițiile viitoare. (…) Cred că până la urmă suntem oameni responsabili”, a adăugat Nicușor Dan.

Acesta a precizat că a avut miercuri o discuție cu reprezentanții Guvernului de la care a lipsit reprezentantul Ministerului de Finanțe.

„Toți oamenii cu care am vorbit caută soluții. (…) Nu cerem mai mult decât s-a dat celorlalte localități din România. Bucureștiul are atâtea apartamente în sistem centralizat cât toate celelalte localități, care au primit 800 de milioane, iar Bucureștiul 150 de milioane. (…) Dacă Guvernul nu are bani, am cerut să ni se mărească plafonul de îndatorare”, a mai precizat primarul general.