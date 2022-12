„Am avut o așteptare ca în 8 decembrie in Consiliul JAI sa primim acordul la aderarea in Spațiul Schengen. Nu s-a intamplat, desi România îndeplinea de drept toate cerintele acquis-ului Schengen. Asta pot va spun că nu ne-a dezarmat. Pot sa afirm că mai abitir vom continua sa menținem dialogul și să luăm măsurile ce se impun, astfel încât să dovedim în continuare că îndeplinim toate aceste standarde, că îndeplinim criteriile tehnice, că România merită sa fie tară membră a Spațiului Schengen”, a anunțat Nicolae Ciucă, înainte de ultima ședință de Guvern din acest an.

„Ne-am bucurat de momentul in care României i-a fost ridicat MCV, e o dovada a confirmării faptului că România a facut reformele necesare pentru consolidarea statului de drept. A fost un deziderat pe care l-am îndeplinit și o așteptare la nivelul întregii societăți. Și, nu cu mult timp in urma am depus si memorandumul pentru aderarea la OCDE”, a mai subliniat premierul.

România nu a primit undă verde pentru aderarea la Schengen în ședința Consiliului JAI de la Bruxelles din 8 decembrie, când Austria și-a folosit veto-ul pentru a respinge primirea țării noastre în spațiul de liberă circulație europeană. Și Olanda a votat împotriva aderării României și Bulgariei, motivând că a decis astfel pentru că nu era de acord cu intrarea Bulgariei, dar votul a fost la pachet. Austria a invocat problema migrației ilegale, acuzând că România este una din principalele „surse” ale migrației ilegale, deși țara noastră nu se află pe rutele refugatilor iar datele Frontex infirmă total aceste acuzații.