Nicolae Ciucă a fost întrebat, marţi seară, la un post TV, de către liderul PSD, Marcel Ciolacu, dacă înfiinţarea coaliţiei a fost decizia corectă.

„Este un răspuns foarte simplu: a fost o decizie cât se poate de corectă şi trebuie să vedem ansamblul situaţiei de la finele lui 2021 (...) a fost o măsură de asumare, care nu a avut foarte multă credibilitate. Au fost voci care nu ne dădeau mai mult de trei-patru luni în formula respectivă. Uite că am depăşit doi ani de zile”, a răspuns preşedintele PNL.

Ciucă afirmă că cei doi ani au trecut ”cu bune şi cu rele”.

”Nu regret, consider că a fost o decizie foarte bună, pentru că orice îi trebuia României în actualul context (...) stabilitatea politică a fost cât se poate de favorabilă pentru România”, a adăugat liderul PNL.

Întrebat dacă în actualul context alianţa i se pare greşită, Ciucă a afirmat că liberalii sunt în continuare interesaţi de stabilitate în ţară, dar vor merge singuri în alegerile de anul viitor.

De asemenea, chestionat dacă rezistă coaliţia în 2024, Nicolae Ciucă a afirmat: ”Coaliţia trebuie să reziste”.

”Coaliţia va rezista în anul 2024. Trebuie să ne asumăm guvernarea ţării, urmează un an electoral (...) sunt patru examene electorale, cinci tururi. Nu va fi un an simplu, va fi un an cât se poate de complicat. Dacă noi ne prierdem răbdarea, uzul raţiunii şi ajungem să destabilizăm situaţia politică înseamnă că am muncit atâţia ani degeaba”, a mai afirmat Nicolae Ciucă.