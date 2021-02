„Sunt din linia I, mai aveam actuali sau foști colegi parlamentari care-mi spuneau să rămân în minister, cine nu a cunoscut linia I nu o va înțelege niciodată. Acolo îți este locul în situații de criză. Ce ar fi însemnat ca eu, ca ministru, să dau niște ordine, deși în sufletul meu știam că nu corespunde nimic din teritoriu cu ce aflam noi la minister. Era un moment în care mă gândeam la ai mei, la frații mei din corpul medical cum le era frică, strigându-și disperarea. Întrebat copilul meu de 10 ani ce să-i aducă moșul... a spus să i-l aduca pe tata, i-a îndeplinit și lui, dar cred că a fost un an în care cred că a fost mândru de tatăl lui, deși durerea lui era mare dar în acest moment, cred că fiecare dintre noi am trecut și suntem mândri de anul prin care am trecut”, a spus fost ministru al Sănătății.