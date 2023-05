Procentul de 9,4% din PIB este subiectul fierbinte, având în vedere că inclusiv președintele Case Naționale de Pensii a confirmat că urmează o nouă majorare a punctului de pensie.

Punctele de pe lista negocierilor

Cel mai important punct de pe lista negocierilor pentru pensionarii din Romania cel putin, este procentul de 9,4% din PIB alocat pensiilor, mai ales ca se vorbeste despre o noua majorare a punctului de pensie in aceasta perioada. Recent, ministrul muncii, Marius Budai, a spus ca nu putem majora pensiile tocmai din cauza acestui plafon.

Un alt subiect important este si cel al pensiilor speciale, dupa ce am vazut si raportul Bancii Mondiale in care ni se spune clar ca nu am facut suficient prin actualul proiect de lege si recent chiar si comisarii europeni se aratau nemultumiti.

De asemenea, se va mai vorbi la aceste negocieri, potrivit surselor Realitatea Plus, si despre reducerea plafonului din salariu la care pot ajunge sporurile in momentul de fata. El ajunge la 80% dar prin PNRR ne-am asumat sa scadem acest procent la doar 20% din salariu. Oficialii si-ar dori ca sporurile sa poata totusi sa ajunga la un procent mai mare.

Se va discuta de asemenea, la Bruxelles si despre controversatul proiect Re-Power-Eu, care, potrivit unor surse, ar fi fost respins in proportie de 80% de Comisia Europeana la ultimele negocieri. Acum ramane de vazut ce va reiesi dupa discutiile care vor fi purtate saptamana viitoare cu Comisia Europeana.

Șansele de a mai schimba ceva

Economistul Mircea Coșa, a vorbit, într-o intervenție la Realitatea Plus, despre șansele României de a mai opera schimbări în cadrul documentelor convenite cu autoritățile europene:

„Nu se mai poate negocia nimic. Este oficial, renegocierea nu mai poate avea loc. Ar putea sa fie pe baza unor documentatii foarte bine facute, pe care Ministerul Muncii nu le-a facut pana la 30 aprilie. Este o veste confirmata nu numai pe site-ul Uniunii Europene, cat si de euro-deputatii nostri care au comunicat foarte clar, în principal ca nu se mai poate renegocia nimic.

Poate sa aiba loc o discutie, o informare, o incercare pe care sa o faca de a arata inainte de rocada si arata a populatiei in Romania ca exista interes actualii guvernari de a face o renegociere. Dar Uniunea Europeana spune clar ca nu se mai poate. Problema cu 9,4% pe care dl. ministru Budai a vanturat-o, pentru ca n-a facut nimic altceva de 1 an de zile la televizoare, de fapt, este un lucru care nu trebuie sa fie pus in discutie.

Nu acolo este problema. Problema este incapacitatea acestei guvernari de a mari fondul de pensii, pentru ca economia nu functioneaza. Daca economia ar functiona, daca am avea o acumulare mai mare la buget, daca mai avea locuri de munca mai bine platite ca urmare a retehnologizarii si modernizarii ramurilor principale din economie, industria, agricultura, serviciilor, daca Ministerul de Finante n-ar fi gresit capital impozitand pe cei pe care ar fi trebuit ca sa-i lase liber ca sa produca, si anume mediul de afaceri, atuncea am fi avut mai multi bani pentru pensie si n-ar mai fi contat acest 9,4%.

Deci nu vad ce poate sa renegocieze acolo, poate sa discute, poate sa vina si sa ne spuna ca a avut o discutie fructuoasa, ca vom face, vom analiza, dar este din punctul meu de vedere, o actiune de imagine care pregateste intr-un fel iesirea actualul Guvern si intrarea altui guvern, ca să poată spune ca a facut toate eforturile posibile, doar ca Uniunea Europeana nu i-a ajutat, uitand ca de fapt PNRR-ul este emanatia Guvernului Romaniei, PNRR-ul a fost votat in Parlament si de cei care sunt acum in Guvern,” a spus Mircea Cosea.