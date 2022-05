„Datorită acțiunilor militarilor noștri, nava logistică Vsevolod Bobrov a luat foc. Este una dintre cele mai noi din flota rusă”. a declarat Serhii Bratchuk, purtător de cuvânt al Administrației militare regionale Odesa.

Anunțul vine după ce publicația BlackSeaNews a scris despre incendiul de pe nava "Vsevolod Bobrov", ca urmare a faptului că ar fi fost lovită de o rachetă ucraineană Neptune.

"Vsevolod Bobrov" a dus pe Insula Șerpilor întăriri, inclusiv sisteme de rachete antiaeriene. Se remarcă faptul că în Rusia există doar două nave de acest tip.

Russia lost another ship in the Black Sea.



According to my sources, the ship was hit and a fire broke out.

It is brand new auxiliary ship of project 23120 Vsevolod Bobrov#UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/m28vAAra8a