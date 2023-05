Mai mult oxigen in casa inseamna mai multa sanatate si mai putine boli, mai multa energie si mai putina letargie.

Cercetatorii de la NASA, citati de SfatulParintilor, au efectuat un top al celor mai bune plante care filtreaza aerul si-l elibereaza de compusii organici volatili precum (amoniac, benzen, toluen sau formaldehida).

Bambus

Bambusul filtreaza aerul de benzen, formaldehida si tricloroetilen. Planta prefera locurile mai umbroase (ferite de lumina directa a soarelui).

Planta paianjen

Aceasta planta indeparteaza formaldehida, xylenul si toluenul din aer. In plus, este foarte usor de intretinut. Are nevoie de lumina, dar nu trebuie pusa direct in soare si nu este toxica pentru animalele de casa.

Crizantema

Aceasta floare te scapa de benzen, formaldehida, tricloroetilen, xilen, toluen si amoniac. Frumoasele flori colorate au nevoie de lumina directa a soarelui.

Crinul pacii

Ca si crizantemele, crinul pacii curata aerul de benzen, formaldehida, tricloroetilen, xilen, toluen, amoniac. Atentie, totusi, daca aveti animale de casa. Este foarte toxic daca animalele mesteca frunzele!

Aloe Vera

Indeparteaza din aerul casei benzenul si formaldehida. Despre celelalte beneficii ale acestei plante nu mai are rost sa vorbim, caci sunt arhicunoscute.

Planta sarpe

Aceasta planta curata aerul din casa benzenul, formaldehida, tricloroetilenull, xilenul si toluenul. Este o planta ideala pentru baie, caci ii place umezeala.