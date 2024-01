Aproape jumatate din salariul unui angajat se duce e taxe și impozite la stat

Luam ca exemplu salariul minim pe economie, care este în prezent de 3.300 de lei brut. Angajatul primește 2079 de lei în timp ce statul primește 40% din total sub forma de contribuții sociale sănătate sau impozit pe venit.

Pentru CAS 25%, statul ia 775 lei

Pentru CASS de 10% statul ia 310 lei

Iar pentru impozitul pe venit de 10% statul ia 136 lei

În plus, dacă o familie are şi o maşină, care costă mai puţin de 10.000 de euro, atunci 3 salarii lunare se duc pe cheltuielile aduse de autoturism. Românii scot in buzunar pentru costurile unei singure maşini aproape 13.000 de lei.

Fermierii protestează în țară și în București. Zeci de utilaje ar urmă să se adune în Capitală

După ce îşi plăteşte taxele, un român rămâne, în medie, cu jumătate din bani.

Pe lângă toate aceste taxe, un român are și alte obligații: Anual plătește taxele locale la casă, mașină, parcare, dar și TVA (taxa pe valoarea adăugată pentru fiecare produs achiziționat).

În ceea ce privește produsele achiziționate, vedem că cheltuielile se duc pe produse de igiena, alimente si carburanti. Pentru alimente, lunar, spre exemplu, plătim aproximativ 1.300 lei, iar, din aceștia, 65 lei reprezintă TVA-ul.

Din această vară guvernul vrea să majoreze salariul minim pe economie la 3700 de lei brut, o creștere de doar 400 de lei, însă doar jumătate ajunge în buzunarul românului, iar afectați și micii antreprenori care spun cpă în aceste condiții sunt nevoiți să-și închidă afacerea.

Bărbat din Botoșani, condamnat la închisoare cu executare din cauza câinelui agresiv