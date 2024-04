În urmă cu trei ani, Daniel Buzdugan a luat o decizie importantă pentru cei doi copii ai săi, optând pentru transferul lor de la o școala privată la una de stat. Alegerea lui Buzdugan a ridicat întrebări și speculații, iar popularul prezentator de radio a dorit să ofere o explicație pentru hotărârea sa, oferind o perspectivă personală asupra deciziei de a schimba mediul educațional al copiilor săi.

„Am făcut asta acum vreo trei ani (n.r i-a mutat de la sistemul privat, la cel de stat). I-am dus în sistemul de învățământ de stat, pentru că un copil oriunde ar fi trebuie să facă pregătire și de ce să dai bani de două ori, când el poate învăța la o școală de stat. Decât să dai bani de două ori, și pentru pregătiri, și pentru școală, a fost o economie a familiei noastre și am zis să ducem copiii la școlile de stat.”, a declarat Daniel Buzdugan, în cadrul emisiunii Spectacola- Oracolul Vedetelor.

Daniel Buzdugan spune că, în final, este extrem de mulțumit de decizia sa, care a fost una cât se poate de bună.

„Încurajez și învățământul privat, este bun, dar trebuie încurajat și învățământul de stat, cunosc mulți profesori care erau la școlile private, iar în acest moment au venit la cele de stat. Da, suntem mulțumiți”, a continuat Buzdugan.

Ce crede Daniel Buzdugan despre tânăra generație

Popularul prezentator radio a mai împărtășit părerea sa despre diferențele dintre generații și a vorbit despre cât de mult a ajuns să prețuiască timpul:

„Tinerii de astăzi au prea multe tentații: când ai 5000 de jucarii, nu știi pe care să o alegi și trece timpul, iar timpul este care este cel mai important lucru pe care îl avem.

Dacă mâine m-aș face cerșetor, aș cere “timp” , “donați-mi câteva minute din viața voastră”, și aș fi cel bogat om din lume.

Îmi câștig banii de la 15 ani, pentru că ai mei aveau o situație financiară mai dificilă – doar tata lucra, mama a rămas acasă să mă crească, fiind copil născut prematur, la 1,100 kg.

Am ales să merg să muncesc, pentru că îmi era rușine să le cer alor mei, știind cât de greu își câștigă banii”, a povestit Buzdugan.

Daniel Buzdugan are doi copii care îl moștenesc în multe privințe, pe Maria, care are 16 ani, și pe Luca, de 14 ani, și o soție, de profesie medic, lângă care a depășit multe momente dificile, pentru că, după cum spune, “faptul că am fost împreună m-a făcut să nu le simt ca pe niște greutăți”.

