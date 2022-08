Reporterii ruși de la iStories au identificat patru militari ruși suspectați de jafuri și de uciderea civililor din satul Andriivka. Printre ei se numără și Daniil Frolkin, în vârstă de 21 de ani. El a negat inițial implicarea în crimele din Andriivka, dar, ulterior, i-a sunat pe reporteri și le-a povestit toate atrocitățile comise.



"Eu, Frolkin Daniil Andreevici, mărturisesc toate crimele pe care le-am comis în Andriivka. Mărturisesc că am împușcat civili, că am jefuit civili, că le-am confiscat telefoanele și mărturisesc că comandamentului nostru nu-i pasă de luptătorii noștri, de întreaga infanterie care luptă pe linia frontului", a afirmat soldatul.



Soldatul a povestit reporterilor că a decis să lămurească aceste lucruri pentru a salva alți colegi soldați care sunt trimiși în Ucraina pentru „măcel”.



"Da, am împușcat un civil acolo pentru că a furnizat forțelor ucrainene coordonatele de localizare a coloanelor militare rusești staționate în zonă. Acolo erau și copii. Apoi am luat telefonul din zona de unde era totul lichidat. Așa că am început să-mi fac poze. Și aici sunt și celelalte trei persoane împușcate. Una la subsol, una în aceste lanțuri și una în grădină", a mărturisit soldatul rus.







El a cerut și pedepsirea mai multor oficiali militari de rang înalt, inclusiv a șefului Brigăzii 64 din care a făcut parte, despre care a spus că este responsabil de moartea soldaților ruși. Când a fost întrebat despre jafuri, Frolkin a răspuns că el și ceilalți soldați au luat orice gunoi din casele localnicilor. Apoi, când au găsit magazine cu haine sau diverse obiecte, au luat tot și le-au încărcat în camioane.



La finalul interviului, soldatul a mărturisit că se teme mai mult pentru mărturisirile făcute decât pentru crimele comise. Acesta susține că era mai bine dacă războiul nu ar fi început niciodată.