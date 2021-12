Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Zeci de tineri cu sindrom Down au primit daruri de Crăciun, în cadrul unei acțiuni filantropice care se desfășoară an de an la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din Capitală, prin grija părintelui Emil Cărămizaru.

„Conduita lor sinceră ne încarcă cu bucurie, ne arată cum ar trebui să fim, nevinovați ca ei. Un model de rugăciuneș credință”, spune părintele Emil Cărămizaru.

După ce au primit daruri tinerii s-au împărtășit. Ei au adus la biserică decorațiuni făcute manual chiar de ei, pe care le vând și la târguri pentru a strânge fonduri. Au fost și enoriași care au cumpărat podoabe pentru a-i ajuta.

Tinerii au nevoi speciale, iar costurile sunt ridicate, așa că orice sprijin contează.

„Facem terapie cu ei, mergem la diferite concursuri. Avem între ei sportivi de performanță pentru special olimpics, adică pentru cei cu dizabilități”, a precizat Florina Barcian, președintele Asociației Sindrom Down București.