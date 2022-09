Pe filmare se vede cum femeia abia dacă mai reușește să citească informațiile de pe prompter, după care cere rapid să se facă legătura la rubrica meteo.

Julie Chin, prezentatoare la Tulsa NBC, a dezvăluit duminică într-o postare pe Facebook, că medicii ei cred că a suferit începutul unui accident vascular cerebral, dar din fericire nu a fost unul complet.

WATCH: An #Oklahoma news anchor, Julie Chin, fumbles and struggles to read teleprompter as she suffers the onset of a stroke live on air. @NBC affiliate KJRH anchor Chin in #Tulsa, was rushed to the hospital. #media #health pic.twitter.com/69PzFexbq5