Mituri despre noul coronavirus. Teoria potrivit căreia copiii nu se pot infecta

Ziare.com a facut o selectie a celor mai raspandite mituri, pe care le-a demontat si le-a explicat.

1. Pulverizarea clorului sau alcoolului pe piele distruge virusurile din organism. Fals

Este periculos sa aplicam alcool sau clor pe piele, fiind substante periculoase, mai ales daca ajung in ochi sau in gura. Oamenii pot folosi aceste substante chimice pentru a dezinfecta suprafetele, dar nu este recomandat sa le foloseasca pe piele.

2. Doar batranii sunt expusi riscului imbolnavirii cu Covid-19. Fals

Toate categoriile de varsta se pot infecta cu Covid-19. Cu toate acestea, varstnicii si persoanele care au afectiuni de sanatate preexistente, precum diabetul sau astmul, au un risc mai mare de a dezvolta forme agresive ale bolii.

3. Copiii nu se pot infecta cu Covid-19. Fals

Cum este mentionat anterior, toate categoriile de varsta pot contracta virusul. Chiar daca, pana in momentul actual, au existat mai multe cazuri in randul adultilor, copiii nu sunt imuni. Singura diferenta dovedita pana acum ar fi ca simptomele sunt mai putin severe in randul celor mici.

4. Covid-19 este ca gripa. Fals

Noul coronavirus provoaca o afectiune cu simptome asemanatoarei gripei, cum ar fi dureri, febra sit use. De asemenea, atat Covid-19, cat si gripa, pot fi usoare, severe, sau, in cazuri rare, fatale. In plus, ambele pot provoca pneumonie. Cu toate acestea, Covid-19 este mai grav din punct de vedere al ratei mortalitatii in functie de grupa de varsta la care ne referim.