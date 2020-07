Ministrul Transporturilor anunță contracte noi pentru alţi 420 km de autostrăzi, drum expres sau variante ocolitoare

"În primul rând ne-am propus să menţinem toate şantierele deschise. Şi acest lucru, în perioadă de pandemie, nu a fost uşor deloc. Dar niciun şantier pe infrastructură de transport, fie că vorbim de rutier, feroviar, metrou, naval, aerian, nu a fost închis. Este foarte important că am reuşit să menţinem toate şantierele deschise. În al doilea rând, ne-am propus să deschidem noi şantiere, fie că vorbim de emiterea ordinelor de începere efectivă a lucrărilor, fie că vorbim de contracte de proiectare şi execuţie, o etapă în care nu ne mai putem întoarce la contestaţii, proiectul intră în linie dreaptă din acel moment, fie că vorbim de semnarea contractelor pentru realizarea documentaţiei, studiu de fezabilitate şi a proiectelor tehnice. Iar cea de-a treia direcţie de acţiune este elaborarea planului investiţional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru următorii 10 ani", a declarat Bode, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit acestuia, până la sfârşitul anului vor fi semnate contracte noi pentru alţi 420 km de de autostrăzi, drum expres sau variante ocolitoare.

"Din noiembrie şi până astăzi am constatat că se lucrează pe 220 de km de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare, drumuri naţionale modernizate. Pentru 90 de km de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare am semnat ordinul de începere al lucrărilor în ultimele nouă luni. Până la sfârşitul anului, vom semna ordine de începere al lucrărilor pentru încă 60 de km de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare. Din noiembrie 2019 şi până în prezent s-au semnat contracte de proiectare şi/sau execuţie pentru 273 km, iar până la sfârşitul anului vom semna contracte noi pentru încă 420 km de de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare. (...) În nouă luni de zile de când suntem la guvernare am semnat contracte pentru realizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice pentru 600 de km de drum expres, iar până la sfârşitul anului, intenţia noastră este să semnăm contracte pentru încă 650 de kilometri de drum expres", a spus ministrul transporturilor.

În ceea ce priveşte modernizarea şi întreţinerea reţelei de drumuri naţionale, ministrul Transporturilor a dat exemplul judeţului Vrancea, unde anul trecut au fost reabilitaţi 12 km de drum, iar în primele şase luni din acest an au fost modernizaţi, prin covor asfaltic, 30 de km.

"În Vrancea avem 400 de km de drum naţional. Anul trecut au fost reabilitaţi, prin covor asfaltic, 12 km. În acest an, până în luna iulie, (...) pe un buget la şase luni, au fost modernizaţi, prin turnarea de covor asfaltic, 30 de km de drum naţional în Vrancea. (...) La aceşti 30 de km se vor adăuga şi alte sectoare de drum naţional. Noi ne propunem ca în acest an să reabilităm prin întreţinerea reţelei de drumuri naţionale, prin covoare asfaltice, 128 de km de drum naţional (în Vrancea - n.r.)", a precizat Lucian Bode.

Ministrul Transporturilor a fost prezent, luni, la Focşani, pentru a semna contractul de "Proiectare şi execuţie lucrări" pentru obiectivul "Modernizare DN 2L, Soveja - Lepşa", alături de ministrul Dezvoltării, Ion Ştefan, şi directorul general al CNAIR SA, Mariana Ioniţă, potrivit AGERPRES.