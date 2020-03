Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, la Realitatea: ”SCENARIUL 4 se apropie”. Ce prevede noua Ordonanță Militară

Ministrul Sănătății a spus că vârful pandemiei de coronavirus din România este așteptat în partea a doua a lunii aprilie, atunci când se estimează că numărul românilor infectați va ajunge la 10 mii de persoane.

”Vor fi și cazuri grave. 10.000 de cazuri, dar depinde cum ajungem la această cifră. Dacă ajungem repede și avem cazuri care sufocă sistemul, va fi un pic dificil pentru stările critice. Dacă avem o urcare lentă, atunci îi vom putea trata pe cei aflați în spitale și putem interna și alte cazuri noi.

Menționez că ne apopiem de Scenariul 4, de peste 2.000 de cazuri confirmate, în care cazurile ușoare și medii vor fi tratate acasă, iar cazurile și cele critice vor fi tratate în spital, în secțiile de boli infecțioase și la ATI, sub supraveghere”, a explicat ministrul Sănătății.

Întrebat cum se va face supravegherea celor de acasă, Nelu Tătaru a precizat că aceste cazuri ușoare sunt cele care au un tratament minim antiviral. ”Ele vor fi sub supravegherea medicului de familie, unui medic cu experiență, a voluntarilor precum și a medicilor specialiști în măsura în care situația o impune. Prima relație o vor avea cu medicul de familie care, în funcție de simptomatologie sau evoluția bolii, va solicita medicul infecționist care va decide sau nu internarea”.

Referitor la transportul cu materiale de protecție venit din Coreea, ministrul Sănătății a explicate cine va avea prioritate la distribuire. ”A fost al doilea transport de 100 mii de combinezoane din totalul de 1.750.000. Ele au fost ridicate de IGSU, ele vor fi ditribuite Direcțiilor de Sănătate Publică către spitale, SMURD și secțiilor de primiri urgențe. Prioritate vor avea unitățile care tratează acum coronavirus, cele care vin în etapa a doua de suport și cele care vin în etapa a treia de suport”, a spus Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătății a precizat că cel mai mare focar de infectări din sistemul sanitar este la Suceava, acolo unde 90 de cadre medicale sunt contaminate cu coronavirus.

”Am fost la Suceava, acolo a fost un cumul de nereguli, culminând cu pierderea șirului anchetei epidemiologice. Testarea era privită ca un leac. În aceste condiții, am avut o transmitere comunitară accentuată, care s-a transmis mai ales în mediul spitalicesc. A fost un deficient și în managementul acelei unități, proceduri care nu au fost instituite, am avut o anchetă care s-a împotmolit la un moment dat și toate acestea au dus la o pierdere de sub control a acestor investigații și am avut o transmitere comunitară accentuată. În această săptămână am realizat o dezinfecție a spitalului, o reorganizare a unității de urgențe. Astăzi, am evacuat de la Maternitatea Suceava trei nou născuti și au fost duși la Maternitatea Giulești din Capitală, ca spitalul să devină unitate pentru covid, alături de secția de boli infecțioase care este pavilionară în apropierea acestui spital”.

El a vorbit și despre starea de sănătate a celor doi medici: ”Este agresivitatea virusului care se manifestă conform fiecărui organism în parte. Avem un coleg medic care este într-o stare critică, intubat, la Terapie Intensivă. Un alt coleg care este într-o stare relativ bună, va merge pe secție. Este vorba și despre mediul de spital la care medicii se expun”.

Se pregătește o nouă ordonanță militară

”Fiecare minister vine cu aportul său la aceste întâlniri. Noi, cei de la Ministerul Sănătății, am propus algoritmi de testare, să ducem la domiciliu cazurile ușoare și medii în Scenariu 4, care se apropie. Propunem ca medicii care sunt asimptomatici, dar sunt înfectați cu coronavirus, să rămână în spitale să trateze pacienții infectați cu coronavirus. Avem mai multe facilități pe care vrem să le cerem prin ordonanță și pentru unitățile sanitare, să se poată angaja fără concurs, să se poată mări organigramele la DSP-uri și alte aspecte care se pot face printr-o ordonanță militară”, a mai spus Nelu Tătaru.

Acesta a recunoscut că în noua ordonanță se pune problema să nu mai iasă din casă cei peste 65 de ani și cei care au alte boli asociate despre care se știe în acest moment că facilitează evoluția covid-19.

”Există și această propunere. În funcție de evoluția pandemiei în România, le vom pune în practică”, a declarat ministrul Sănătății, la Realitatea PLUS.