Am văzut în mediul public asta, dar daţi-mi voie să mă informez despre el. România nu este monitorizată de FMI la momentul acesta. Deci este o informaţie la care daţi-mi voie să am rezerve, daţi-mi voie să mă îndoiesc de această informaţie”, a afirmat, vineri seara, Simona Bucura-Oprescu, la un post TV, întrebată fiind dacă ia în calcul să modifice noua lege a pensiilor, fie să crească etapizat pensiile, în contextul în care FMI susţine că aceste cheltuieli suplimentare vor duce la depăşirea ţintei de deficit de 3% din PIB.

Ea a mai precizat că nu a văzut nimic oficial emis de către Fondul Monetar Internaţional referitor la cheltuielile prevăzute prin noua lege a pensiilor.

„Inclusiv noi la Ministerul Muncii am avut acum ceva timp, cred că în septembrie, reprezentanţi de la FMI cu care am discutat despre partea de ocupare. Este firesc, este normal să fim în dialog cu toate instituţiile, dar oficial eu nu am văzut nimic de la FMI în sensul acesta”, a precizat ministrul Muncii.

