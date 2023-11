Întrebată la un post TV dacă vor exista întârzieri la plata pensiilor din decembrie, din pricina lipsei de fonduri sau a grevei angajaţilor din subordinea Ministerului Munci, ministrul i-a asigurat pe români că nici nu se pune problema.

„Aceasta reforma ne-a ajutat sa renegociem PNRR si sa scotem acel procent de 9,4%. Nu vor fi intarzieri la plata pensiilor in decembrie. Colegii de la casele de pensii isi doresc echitate in ceea ce priveste salarizarea, dar in acelasi timp au demonstrat ca pun mai presus interesele beneficiarilor. Azi am avut intalniri cu partenerii sociali, in prezenta premierului Marcel Ciolacu, unde am stabilit tinte si un calendar de lucru. Colegii nu isi doresc doar salarii mai mari, ci si conditii mai bune de munca si modernizarea echipamentelor de lucru”, a spus Simona Oprescu Bucura, miercuri seara, la un post TV.