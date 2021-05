Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, luni, că renunţarea la cadenţa săptămânală a scenariilor pentru şcoli care se stabileau luându-se în calcul rata de infectare din fiecare zi de vineri s-a făcut în interesul elevilor, în contextul în care realitatea epidemiologică este în continuă schimbare.

„Am renunţat la sintagma \"săptămânal, cu raportare la fiecare zi de vineri\". Acestea sunt cuvintele care au ieşit din ce exista până acum. Sigur că nu există variantă perfectă, am susţinut cadenţa săptămânală şi raportare la ziua de vineri, dar în urma unor solicitări insistente cu argumentul că dacă, de exemplu, de luni, Bucureştiul este sub rata de infectare de 1 la mie, de ce trebuie să sufere copiii toată săptămâna neavând acces la şcoală?... După care au fost şi celelalte păreri: \"de ce ne spuneţi de duminică ce trebuie să facem miercuri?\". Încercăm să ne adaptăm la o realitate într-o continuă schimbare, având în minte în permanenţă interesul elevului. Pe mine nu o să mă convingă nimeni că elevii nu înregistrează pierderi rămânând în sistem online. Tocmai de aceea, prin orice mijloace, şi apreciez înţelegerea ministrului Sănătăţii, dorim să dăm posibilitatea de a merge la şcoală, fără să îi obligăm pe cei care au simptome sau vulnerabilităţi să meargă la şcoală”, a afirmat Cîmpeanu, la un post TV.



Ministrul Educaţiei a subliniat că regula săptămânală avea şi neajunsul că scenariul nu putea fi schimbat în timpul săptămânii, în cazul în care rata de infectare ar fi crescut până vineri "la 2, la 3, la 4 sau la 5 la mie", ceea ce nu era normal.



"Lăsăm decizia la nivelul autorităţilor locale, consiliilor judeţene şi municipale pentru situaţii de urgenţă să se adapteze la realitate. Eu m-aş uita dacă se păstrează trendul descendent al ratei de infectare: înseamnă că putem lăsa şcolile deschise. Riscul nu poate fi eliminat, dar poate fi gestionat. Dacă sunt în CSU şi văd că rata de infectare începe să crească, chiar dacă nimeni nu doreşte acest lucru, sunt mai precaut cu deciziile. Deci, adaptare la realităţi. Săptămâna aceasta vom avea cele 14 zile de la întoarcerea din vacanţă, de la Paşte, iar în scurt timp vom avea iarăşi 14 zile din momentul relaxării acestor măsuri. Acestea sunt momente care se pot transforma în puncte de inflexiune, în momente critice şi trebuie să ne adaptăm rapid, înţelegând că nu există decizii perfecte. Sunt neajunsuri şi pentru cadenţa săptămânală şi pentru decizia pe care tocmai am luat-o, însă să punem în balanţă beneficii versus riscuri", a mai spus ministrul Educaţiei.