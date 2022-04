Primarul Sectorului 5 a fost ridicat, astazi, de pe Aerportul Otopeni, din Capitala. Cristian Popescu-Piedone a fost dus la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru a fi audiat intr-un nou dosar in care are calitatea de suspect. Vorbim despre un dosar de abuz in serviciu, in care denuntator este fostul edil de la 5, Daniel Florea. Acesta a mers si el, astazi, la DNA. Potrivit lui Piedone, este vorba despre o poveste legata de un contract pe care Primaria Sectorului 5 l-a incheiat cu societatea de salubritate Rebu.