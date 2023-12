Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Câciu, a precizat că vineri se va depune cererea de plată cu numărul 3 din PNRR, cu o valoare totală de 2,7 miliarde de euro. Pe de altă parte, alte 1,4 miliarde de euro vor mai ajunge în România prin Repower EU, a mai anunțat ministrul Adrian Câciu.

Cererea de plată numărul 3 are o valoare totală de 2,7 miliarde de euro (din care a fost scăzută prefinanțarea deja încasată) sub formă de granturi 1,9 miliarde de euro și 811 milioane de euro sub formă de împrumuturi și acoperă 74 ținte și jaloane aferente trimestrului III 2022 și trimestrului IV 2022.

„Peste 6,5 miliarde de euro rambursări de fonduri europene a primit România în ultimele șase luni, bani aferenți atât programelor structurale cât și PNRR.

Astăzi depunem Cererea de Plată 3 din noul PNRR al României, un plan a cărei revizuire nu numai că a fost aprobată de Consiliul Uniunii Europene, dar care înseamnă și o restructurare a jaloanelor și țintelor aferente precum și o rescadențare a cererilor de plată.

Cererea de plata numarul 3 are o valoare neta de 2,7 miliarde euro și cuprinde un numar de 74 de jaloane și ținte.

A fost un efort guvernamental amplu să avem, în aceste 6 luni, și Cererea de Plata nr. 2 evaluată și încasată si PNRR modificat și aprobat prin care primim o finanțare suplimentară de 1,4 miliarde euro și să avem și Cererea de Plată nr. 3 închisă și transmisă Comisiei Europene. (...)

Am semnat ieri actul adițional al acordului de finanțare pentru PNRR-ul României care cuprinde și capitolul Repower EU în valoare de 1,4 miliarde euro, document în baza căruia România va primi o noua prefinanțare de peste 288 milioane euro”, a anunțat ministrul Adrian Câciu într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat de la începutul acestei săptămâni depunerea cererii de plată pentru PNRR.

”Vom transmite vineri, 15 decembrie, cererea de plată numărul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență, ceea ce înseamnă o finanțare de peste 3,1 miliarde de euro pentru România, care include prefinanțarea de 13% deja încasată. Prin îndeplinirea țintelor și jaloanelor asumate, dar și prin consultări cu reprezentanții Comisiei Europene, reușim să transformăm PNRR într-un instrument de reforme și de investiții de care românii au nevoie”, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

În cadrul reuniunii de marți a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Naţional de Redresare şi Reziliență au fost discutate țintele și jaloanele aferente cererii de plată 3, inclusiv cele opt jaloane care sunt în faza de finalizare, pentru care au fost propuse măsuri de urgentare a îndeplinirii acestora.

”Consiliul Uniunii Europene a evaluat pozitiv modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României, în valoare de 28,5 miliarde de euro. A fost un efort colectiv al întregii echipe la nivel guvernamental și reprezintă un succes pentru România. Vă mulțumesc și vă asigur de întreaga mea susținere pentru buna gestionare și implementare a Planului, astfel încât banii alocați țării noastre prin PNRR să fie atrași în totalitate și investiți corect și eficient,” a mai declarat premierul Marcel Ciolacu.