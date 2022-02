Cupluri din toată țara au ales să petreacă Valentine\"s day la malul mării, departe de pârtii sau de agitația orașelor. Prețurile pe litoral sunt de extrasezon, iar hotelurile se întrec în oferte.

"Da, avem o oferta de Valentines Day. Consta intr-un pachet de o noapte, cu cina inclusa - cina romantica. Este 99 de euro: mediu frantuzesc, sampanie, petale de trandafir, tot ce se poate pentru Valentines Day", a declarat Sorin Petcu, reprezentantul unui hotel de pe litoral.

La recepțiile hotelurilor, telefoanele sună chiar dacă au mai rămas doar câteva zile, iar turiștii abia dacă mai găsesc camere libere.

"Îi asteptam cu pachete de la o noapte la tariful de 350 de lei pe sejur sau pachete de doua nopti, la tariful de 530 lei pe sejur. Pachetele includ cazare in camera dubla superioara, o cina romantica, surprize la check in, aranjament romantic in tara si un discount de 10% la restaurant. Rezervarile au inceput sa vina. Momentan avem un grad de ocupare de 40%", a afirmat Elena Draghici, reprezentantul unui hotel.

Unii turiști au ales litoralul pentru că este mai puțin aglomerat și mai ieftin în această perioadă, comparativ cu stațiunile montane.