„Poimâine o să avem un protest în fața Guvernului cu marș spre Parlament. Estimăm că participă 5 mii de polițiști urmând ca după protestul de amploare să inițiem iar negocieri cu ministrul de resort, cu ministrul de Finanțe”, a spus unul dintre sindicaliști.

„Noi solicităm să se aplice integral legea salarizării unitare, adică să ne dea și acele tranșe care au rămas a fi date și să aplice nediscriminatoriu... pensiile mlitare de stat.

Cert este că nu vom renunța la activitățile de protest și la alte forme de acțiuni până Guvernul nu va aplica legea votată de acest Parlament.

Am constatat că mingea se pasează dintr-un teren în altul. Am mers la minstrul Justiției, la Interne...ni s a spus ca avem vointa dar cumva rez pb e la presedintii coalitiei. azi am venit la el iar el ne trimite la min de resort. suntem plimbati intre min si pres...”, mai spus sindicaliștii.